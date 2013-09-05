Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Балтика
Торпедо - Балтика: обзор матча 05 сентября 2013
Торпедо
05.09.2013, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
37'
И. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Балтика
Замена
И. Новосельцев
️️️️
И. Шевченко
90'
84'
Желтая карточка
М. Вотинов
Замена
О. Власов
️️️️
Д. Бояринцев
83'
80'
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Алексанян
76'
Желтая карточка
Д. Сысуев
67'
Замена
А. Сальников
️️️️
А. Минченков
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Свежов
65'
54'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Скавыш
ГОЛ! 1:0!
И. Шевченко
37'
24'
Желтая карточка
М. Васильев
9'
Замена
А. Алексанян
️️️️
Д. Стоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
47
Андрей Сальников
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-2-4-1
14
Конюхов
34
Кацалапов
8
Тесак
55
Тараканов
4
Айдов
71
Багаев
40
Кулешов
6
Свежов
20
Стеклов
7
Бояринцев
99
Шевченко
3-2-1-4
88
Шелия
81
Зимулька
23
Васильев
55
Крючков
4
Рытов
89
Стоцкий
8
Чиркин
17
Гацко
10
Минченков
15
Скавыш
8
Сысуев
99
Шевченко
99
Новосельцев
99
Новосельцев
99
Шевченко
7
Бояринцев
84
Власов
84
Власов
7
Бояринцев
6
Свежов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
6
Свежов
10
Минченков
47
Сальников
47
Сальников
10
Минченков
89
Стоцкий
19
Алексанян
19
Алексанян
89
Стоцкий
Алексанян
93
Каленкович
93
Каленкович
Алексанян
15
Скавыш
45
Вотинов
45
Вотинов
15
Скавыш
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Торпедо - Балтика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Торпедо
Балтика
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 15:20
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+