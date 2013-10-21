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сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур
Локомотив
4 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 9 тур
Сельта
0 : 1
Леванте
Матч завершен
Атлетик
2 : 0
Вильярреал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 19 тур
Строгино
2 : 2
Зенит-2
Матч завершен
США. МЛС 2013
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 8 тур
Бурсаспор
2 : 0
Кайсериспор
Матч завершен
Бешикташ
0 : 0
Ризеспор
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 30 тур
Ботафого
2 : 2
Васко да Гама
Матч завершен
Коритиба
2 : 1
Крузейро
Матч завершен
Португеза
1 : 1
Витория
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 8 тур
ПАС
0 : 1
Паниониос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 12 тур
Сендерийск
1 : 5
Оденсе
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 11 тур
3 : 2
Теплице
Матч завершен