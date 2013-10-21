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Расписание матчей 21-10-2013

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09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур Таблица
21 октября, 19:00
Локомотив
4 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 8 тур Таблица
21 октября, 23:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 9 тур Таблица
21 октября, 22:00
Сельта
0 : 1
Леванте
Матч завершен
21 октября, 23:59
Атлетик
2 : 0
Вильярреал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 19 тур Таблица
21 октября, 17:00
Строгино
2 : 2
Зенит-2
Матч завершен
США. МЛС 2013 Таблица
21 октября, 05:00
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 8 тур Таблица
21 октября, 21:00
Бурсаспор
2 : 0
Кайсериспор
Матч завершен
21 октября, 21:00
Бешикташ
0 : 0
Ризеспор
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 30 тур Таблица
21 октября, 00:30
Ботафого
2 : 2
Васко да Гама
Матч завершен
21 октября, 00:30
Коритиба
2 : 1
Крузейро
Матч завершен
21 октября, 00:30
Португеза
1 : 1
Витория
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 8 тур Таблица
21 октября, 20:30
ПАС
0 : 1
Паниониос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 12 тур Таблица
21 октября, 21:00
Сендерийск
1 : 5
Оденсе
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 11 тур Таблица
21 октября, 20:00
3 : 2
Теплице
Матч завершен
Россия
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