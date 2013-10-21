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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 21 октября 2013
Сельта
21.10.2013, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
89'
П. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
89'
ГОЛ! 0:1!
П. Диоп
Желтая карточка
Ф. Орельяна
88'
84'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
Замена
Д. Родригес
️️️️
С. Мина
83'
Желтая карточка
Рафинья
82'
71'
Замена
Д. Баррал
️️️️
П. Бабакар Диавара
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Нолито
70'
61'
Замена
Л. Винтра
️️️️
А. Иваншиц
46'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Крон-Дели
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Тони
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-1-2-4
13
Родригес
3
Фонтас
4
Костас
22
Мальо
4
Оубинья
7
Крон-Дели
12
Рафинья
10
Тони
19
Шарлес
3
Нолито
77
Мина
4-1-3-1-1
1
Навас
19
Лопес
5
Родас
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
17
Ксуметра
23
Симао
23
Иваншиц
14
Гарсия
90
Диавара
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Лопес
7
Крон-Дели
3
Нолито
14
Орельяна
14
Орельяна
3
Нолито
77
Мина
18
Родригес
18
Родригес
77
Мина
23
Иваншиц
26
Винтра
26
Винтра
23
Иваншиц
90
Диавара
18
Баррал
18
Баррал
90
Диавара
14
Гарсия
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Гарсия
Остались в запасе
Сельта
Леванте
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сельта - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Балаидос
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