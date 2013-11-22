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Расписание матчей 22-11-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
декабрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
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Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур Таблица
22 ноября, 19:00
Зенит
0 : 2
Ростов
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 14 тур Таблица
22 ноября, 23:59
Вальядолид
0 : 1
Осасуна
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 13 тур Таблица
22 ноября, 23:30
Штутгарт
0 : 2
Боруссия М
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 14 тур Таблица
22 ноября, 23:30
Аяччо
1 : 3
Марсель
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 17 тур Таблица
22 ноября, 10:00
Томь (мол)
3 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
22 ноября, 13:00
Амкар (мол)
2 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
22 ноября, 13:00
ЦСКА (мол)
4 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 16 тур Таблица
22 ноября, 23:45
Донкастер Роверс
2 : 1
Йовил
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур Таблица
22 ноября, 21:00
Металлург
1 : 1
Заря
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 16 тур Таблица
22 ноября, 21:30
Сендерийск
1 : 0
Эсбьерг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 15 тур Таблица
22 ноября, 23:15
1 : 3
Виктория
Матч завершен
Россия
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