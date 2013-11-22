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октябрь 2013
ноябрь 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
Зенит
0 : 2
Ростов
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 14 тур
Вальядолид
0 : 1
Осасуна
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 13 тур
Штутгарт
0 : 2
Боруссия М
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 14 тур
Аяччо
1 : 3
Марсель
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 17 тур
Томь (мол)
3 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
2 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
4 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 16 тур
Донкастер Роверс
2 : 1
Йовил
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
Металлург
1 : 1
Заря
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 16 тур
Сендерийск
1 : 0
Эсбьерг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 15 тур
1 : 3
Виктория
Матч завершен