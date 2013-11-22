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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кубань (мол)
Амкар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 22 ноября 2013
Амкар (мол)
22.11.2013, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
4'
Благо
82'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кубань (мол)
Замена
В. Трошев
️️️️
Т. Фибел
90'
+2
Замена
С. Черчесов
️️️️
И. Коновалов
90'
+2
Замена
К. Сидоренко
️️️️
Благо
90'
86'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Ю. Журавлев
85'
Замена
Г. Аджиев
️️️️
К. Кертанов
85'
Замена
М. Серегин
️️️️
М. Майрович
ГОЛ! 2:0!
Е. Тюкалов
82'
80'
Замена
И. Нурисов
️️️️
Р. Салимов
Желтая карточка
С. Шаюнов
77'
76'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Г. Тигиев
Замена
С. Шаюнов
️️️️
Е. Парамонов
72'
Желтая карточка
Благо
59'
46'
Замена
В. Пинчук
️️️️
С. Хачатурян
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
З. Сираков
46'
Замена
И. Кричмар
️️️️
В. Емельяненко
35'
ГОЛ! 1:0!
Благо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
40
Благо
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
5
Роман Салимов
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
7
Евгений Тюкалов
АП
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
83
Гаджи Аджиев
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Коновалов
44
Пермяков
3
Емельяненко
97
Фибел
14
Сираков
38
Алейников
11
Парамонов
75
Серпокрылов
40
Благо
10
Урхов
73
Гагиты
3-1-2-3-1
45
Сиукаев
44
Журавлев
62
Хачатурян
17
Тигиев
8
Якуба
31
Каретник
96
Каусаров
5
Салимов
18
Кертанов
52
Лобкарев
10
Майрович
40
Благо
63
Сидоренко
63
Сидоренко
40
Благо
3
Емельяненко
2
Кричмар
2
Кричмар
3
Емельяненко
97
Фибел
40
Трошев
40
Трошев
97
Фибел
11
Парамонов
14
Шаюнов
14
Шаюнов
11
Парамонов
32
Коновалов
1
Черчесов
1
Черчесов
32
Коновалов
14
Сираков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
14
Сираков
17
Тигиев
8
Чувилов
8
Чувилов
17
Тигиев
5
Салимов
90
Нурисов
90
Нурисов
5
Салимов
18
Кертанов
83
Аджиев
83
Аджиев
18
Кертанов
10
Майрович
15
Серегин
15
Серегин
10
Майрович
62
Хачатурян
12
Пинчук
12
Пинчук
62
Хачатурян
44
Журавлев
22
Завезен
22
Завезен
44
Журавлев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Константин Парамонов
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кубань (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Кубань (мол)
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