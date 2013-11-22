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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Рубин (мол)
Томь (мол) - Рубин (мол): обзор матча 22 ноября 2013
Томь (мол)
22.11.2013, пятница, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
3 : 1
Завершен
Рубин (мол)
19'
А. Макурин
37'
П. Кудряшов
42'
А. Митерев
13'
Н. Качарава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
А. Межиев
90'
+1
Замена
Д. Надирашвили
️️️️
М. Гайдамак
90'
+1
86'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Н. Качарава
86'
Замена
А. Мухтаров
️️️️
А. Сикоев
Замена
И. Крицкий
️️️️
Д. Сасин
80'
77'
Замена
Н. Бабаджанов
️️️️
С. Нурмурадов
Замена
В. Гусев
️️️️
Р. Сабитов
77'
Желтая карточка
В. Лебедев
75'
69'
Замена
Г. Сергеев
️️️️
Ю. Литке
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Макурин
67'
Желтая карточка
А. Букачев
64'
63'
Замена
Д. Калаев
️️️️
А. Савельев
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Сидоренко
59'
54'
Желтая карточка
Н. Качарава
49'
Желтая карточка
А. Савельев
47'
Желтая карточка
Н. Злобин
46'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Н. Лобанов
46'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Казанский
ГОЛ! 3:1!
А. Митерев
42'
ГОЛ! 2:1!
П. Кудряшов
Пас отдал
Р. Сабитов
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Макурин
Пас отдал
П. Кудряшов
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Качарава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
68
Иван Крицкий
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-3-2-1
12
Межиев
0
Лебедев
54
Букачев
84
Митерев
43
Терентьев
18
Гайдамак
34
Сабитов
21
Макурин
77
Сасин
29
Кудряшов
33
Сидоренко
4-3-3
70
Щетинин
44
Злобин
30
Хабибуллин
15
Литке
6
Бабичев
32
Савельев
57
Лобанов
21
Казанский
70
Сикоев
15
Качарава
41
Нурмурадов
77
Сасин
68
Крицкий
68
Крицкий
77
Сасин
34
Сабитов
91
Гусев
91
Гусев
34
Сабитов
18
Гайдамак
74
Надирашвили
74
Надирашвили
18
Гайдамак
33
Сидоренко
0
Москов
0
Москов
33
Сидоренко
21
Макурин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
21
Макурин
32
Савельев
49
Калаев
49
Калаев
32
Савельев
57
Лобанов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
57
Лобанов
15
Литке
38
Сергеев
38
Сергеев
15
Литке
21
Казанский
30
Рогачевский
30
Рогачевский
21
Казанский
41
Нурмурадов
95
Бабаджанов
95
Бабаджанов
41
Нурмурадов
70
Сикоев
51
Мухтаров
51
Мухтаров
70
Сикоев
15
Качарава
9
Шпитальный
9
Шпитальный
15
Качарава
Остались в запасе
Томь (мол)
Рубин (мол)
0
Александр Линкин
ЦФ
71
Михаил Дюжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
0
Александр Линкин
ЦФ
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Томь (мол) - Рубин (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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