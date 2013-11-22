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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 22 ноября 2013
Зенит
22.11.2013, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
18'
В. Дьяков
39'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
90'
+3
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Дзюба
89'
Замена
И. Худобяк
️️️️
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
В. Файзулин
85'
82'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Д. Полоз
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Широков
82'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Аршавин
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
К. Зырянов
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Т. Калачев
Пас отдал
Х. Милич
37'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
19'
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Д. Кришито
19'
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьяков
Пас отдал
А. Дзюба
12'
Желтая карточка
Д. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
15
Губочан
8
Смольников
18
Зырянов
28
Витсель
15
Широков
28
Аршавин
7
Халк
11
Кержаков
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
43
Логашов
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
7
Полоз
22
Дзюба
28
Аршавин
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Аршавин
18
Зырянов
27
Шатов
27
Шатов
18
Зырянов
15
Широков
34
Быстров
34
Быстров
15
Широков
7
Полоз
34
Маргасов
34
Маргасов
7
Полоз
8
Канга
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Канга
22
Дзюба
86
Ю
86
Ю
22
Дзюба
Остались в запасе
Зенит
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Зенит - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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