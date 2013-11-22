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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 22 ноября 2013
Металлург
22.11.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Заря
50'
Ю. Штурко
62'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
90'
+1
Желтая карточка
К. Сантини
Желтая карточка
С. Балич
88'
83'
Замена
Н. Каменюка
️️️️
Я. Боли
Замена
Жуниор
️️️️
Р. Платон
69'
Замена
Лео
️️️️
А. Максимов
68'
64'
Желтая карточка
П. Худзик
62'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боли
60'
Замена
П. Худзик
️️️️
Данило
53'
Вторая желтая
Т. Шунич
ГОЛ! 1:0!
Ю. Штурко
Пас отдал
А. Сахневич
50'
43'
Желтая карточка
Т. Шунич
39'
Замена
М. Малышев
️️️️
М. Белый
Желтая карточка
С. Рудыка
31'
Желтая карточка
И. Коротецкий
26'
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Е. Опанасенко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
10
Жуниор
АП
30
Лео
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
4-1-2-3
1
Старцев
74
Балич
39
Опанасенко
5
Нестеров
22
Сахневич
14
Гавриш
20
Матяж
25
Максимов
9
Рудыка
21
Штурко
24
Платон
3-2-2-1-2
1
Сантини
45
Гордиенко
15
Вернидуб
44
Шунич
16
Ярмаш
29
Белый
22
Любенович
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
25
Максимов
30
Лео
30
Лео
25
Максимов
39
Опанасенко
13
Коротецкий
13
Коротецкий
39
Опанасенко
24
Платон
10
Жуниор
10
Жуниор
24
Платон
99
Данило
7
Худзик
7
Худзик
99
Данило
29
Белый
17
Малышев
17
Малышев
29
Белый
10
Боли
6
Каменюка
6
Каменюка
10
Боли
Остались в запасе
Металлург
Заря
12
Либор Грдличка
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Либор Грдличка
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлург - Заря
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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