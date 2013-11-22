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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 22 ноября 2013
Штутгарт
22.11.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
37'
Раффаэл
73'
О. Вендт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
90'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Раффаэл
88'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Х. Аранго
85'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
83'
Желтая карточка
Ю. Корб
75'
Желтая карточка
Г. Джака
73'
ГОЛ! 0:2!
О. Вендт
Пас отдал
П. Херрманн
Замена
М. Абделлауе
️️️️
В. Квист
63'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Ляйтнер
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
П. Херрманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-5-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
5
Швааб
5
Нидермайер
34
Рауш
44
Максим
6
Квист
78
Ляйтнер
4
Гентнер
11
Вернер
11
Ибишевич
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
4
Корб
24
Янчке
39
Штранцль
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
78
Ляйтнер
16
Траоре
16
Траоре
78
Ляйтнер
6
Квист
25
Абделлауе
25
Абделлауе
6
Квист
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
11
Раффаэл
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Раффаэл
18
Аранго
10
Хргота
10
Хргота
18
Аранго
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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