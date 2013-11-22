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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Йовил
Донкастер Роверс - Йовил: обзор матча 22 ноября 2013
Донкастер Роверс
22.11.2013, пятница, 23:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Йовил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Донкастер Роверс - Йовил
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
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10.10.2026
Йовил
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