Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур
Зенит
2 : 0
ЦСКА
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 19 тур
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 1
Уфа
Матч завершен
4 : 0
Химик
Матч завершен
Салют
1 : 1
Енисей
Матч завершен
Торпедо
2 : 0
Сочи
Матч завершен
Ротор
0 : 2
Сибирь
Матч завершен
Арсенал
0 : 0
Мордовия
Матч завершен
Балтика
2 : 0
Оренбург
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 8 тур
Рома
2 : 0
Наполи
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 9 тур
Хоффенхайм
1 : 2
Байер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 10 тур
Ницца
1 : 0
Марсель
Матч завершен
Реймс
1 : 2
Тулуза
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 17 тур
Витязь
3 : 2
Спартак-2
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 13 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
Урал (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
1 : 2
Томь (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур
Волынь
0 : 1
Говерла
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 11 тур
Монс
0 : 2
Андерлехт
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 29 тур
Васко да Гама
0 : 2
Гойас
Матч завершен
Витория
1 : 0
Ботафого
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 12 тур
Орхус
0 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 11 тур
Яблонец
1 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен