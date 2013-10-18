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Расписание матчей 18-10-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур Таблица
18 октября, 20:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 19 тур Таблица
18 октября, 12:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
18 октября, 15:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
Матч завершен
18 октября, 16:00
Нефтехимик
1 : 1
Уфа
Матч завершен
18 октября, 18:00
4 : 0
Химик
Матч завершен
18 октября, 18:00
Салют
1 : 1
Енисей
Матч завершен
18 октября, 18:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
Матч завершен
18 октября, 19:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
Матч завершен
18 октября, 19:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
Матч завершен
18 октября, 20:00
Балтика
2 : 0
Оренбург
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 8 тур Таблица
18 октября, 22:45
Рома
2 : 0
Наполи
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 9 тур Таблица
18 октября, 22:30
Хоффенхайм
1 : 2
Байер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 10 тур Таблица
18 октября, 22:30
Ницца
1 : 0
Марсель
Матч завершен
18 октября, 22:30
Реймс
1 : 2
Тулуза
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 17 тур Таблица
18 октября, 19:00
Витязь
3 : 2
Спартак-2
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 13 тур Таблица
18 октября, 15:00
Ахмат (мол)
1 : 1
Урал (мол)
Матч завершен
18 октября, 18:00
Краснодар (мол)
1 : 2
Томь (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур Таблица
18 октября, 18:00
Волынь
0 : 1
Говерла
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 11 тур Таблица
18 октября, 22:30
Монс
0 : 2
Андерлехт
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 29 тур Таблица
18 октября, 02:30
Васко да Гама
0 : 2
Гойас
Матч завершен
18 октября, 04:00
Витория
1 : 0
Ботафого
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 12 тур Таблица
18 октября, 20:30
Орхус
0 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 11 тур Таблица
18 октября, 22:15
Яблонец
1 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен
Россия
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