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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Cибирь
Ротор - Cибирь: обзор матча 18 октября 2013
Ротор
18.10.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 2
Завершен
Cибирь
47'
В. Рыжков
72'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Cибирь
90'
Замена
А. Кабанов
️️️️
М. Маркосов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Рылов
78'
73'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Беляев
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Маркосов
47'
ГОЛ! 0:1!
В. Рыжков
46'
Замена
И. Климов
️️️️
А. Дудолев
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Едунов
44'
Желтая карточка
Т. Выходил
Желтая карточка
И. Лукьяновс
44'
42'
Желтая карточка
Нивалдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Ротор
77
Александр Бондарь
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-4-1-1
35
Гаврилов
30
Васянович
22
Тен
33
Ламанж
19
Устинов
20
Войдель
10
Лукьяновс
4
Фомин
10
Рылов
16
Ставпец
14
Аппаев
3-3-4
22
Пузин
5
Головатенко
4
Выходил
44
Самсонов
18
Дудолев
11
Едунов
32
Скороходов
6
Нивалдо
11
Базанов
9
Маркосов
7
Беляев
10
Рылов
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Рылов
18
Дудолев
80
Климов
80
Климов
18
Дудолев
7
Беляев
5
Гладышев
5
Гладышев
7
Беляев
9
Маркосов
29
Кабанов
29
Кабанов
9
Маркосов
11
Едунов
28
Рыжков
28
Рыжков
11
Едунов
Остались в запасе
Ротор
Cибирь
2
Илья Ионов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
77
Александр Бондарь
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
99
Владимир Азаров
ЦФ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
2
Илья Ионов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
77
Александр Бондарь
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Ротор - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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