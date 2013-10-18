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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Мордовия
Арсенал - Мордовия: обзор матча 18 октября 2013
Арсенал
18.10.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мордовия
Желтая карточка
М. Лепский
90'
+1
89'
Замена
М. Будников
️️️️
А. Бобер
Замена
Р. Тимохин
️️️️
Е. Савин
86'
Желтая карточка
А. Лях
81'
Желтая карточка
М. Кашчелан
75'
65'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Маркин
Замена
С. Кузнецов
️️️️
С. Игнатьев
63'
Желтая карточка
А. Макаренко
60'
57'
Замена
М. Терентьев
️️️️
Р. Мухаметшин
56'
Желтая карточка
В. Божович
35'
Желтая карточка
А. Димидко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
3-2-3-2
1
Филимонов
18
Сухарев
71
Денисов
22
Ершов
90
Лях
18
Кашчелан
27
Игнатьев
8
Макаренко
77
Лепский
99
Савин
48
Кутьин
4-1-4-1
1
Коченков
19
Пономарев
40
Перендиа
35
Хубутия
12
Божович
11
Пазин
8
Бобер
88
Иванов
2
Димидко
9
Мухаметшин
93
Маркин
99
Савин
45
Тимохин
45
Тимохин
99
Савин
27
Игнатьев
10
Кузнецов
10
Кузнецов
27
Игнатьев
9
Мухаметшин
37
Терентьев
37
Терентьев
9
Мухаметшин
8
Бобер
22
Будников
22
Будников
8
Бобер
93
Маркин
10
Кириченко
10
Кириченко
93
Маркин
Остались в запасе
Арсенал
Мордовия
33
Эрик Салкич
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
33
Эрик Салкич
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Арсенал - Мордовия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
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