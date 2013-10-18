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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Спартак-2
Витязь - Спартак-2: обзор матча 18 октября 2013
Витязь
18.10.2013, пятница, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
3 : 2
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витязь - Спартак-2
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0
0
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0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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Витязь
Спартак-2
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
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11 сентября
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3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
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13 июля
3
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