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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 18 октября 2013
Рома
18.10.2013, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
45+2'
М. Пьянич
70'
М. Пьянич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Желтая карточка
М. Бенатиа
90'
+2
82'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
80'
Желтая карточка
М. Пьянич
73'
72'
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Пьянич
70'
69'
Вторая желтая
П. Каннаваро
69'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Г. Пандев
Замена
А. Льяич
️️️️
Жервиньо
57'
Травма
Жервиньо
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
П. Каннаваро
45'
Замена
П. Каннаваро
️️️️
М. Бритос
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Тотти
33'
25'
Желтая карточка
Г. Пандев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
27
Джандоменико Место
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
4
Бенатиа
25
Кастан
16
Додо
16
Де Росси
13
Майкон
8
Строотман
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Тотти
4-2-1-2-1
25
Рейна
11
Маджо
3
Бритос
39
Альбиоль
27
Место
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
21
Пандев
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
27
Жервиньо
22
Льяич
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Тотти
3
Бритос
28
Каннаваро
28
Каннаваро
3
Бритос
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
21
Пандев
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Пандев
Остались в запасе
Рома
Наполи
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Рома - Наполи
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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