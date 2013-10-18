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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 18 октября 2013
Луч
18.10.2013, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
22'
Д. Кудряшов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
Д. Дорожкин
90'
Желтая карточка
А. Довбня
87'
83'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Г. Наваловский
Желтая карточка
Д. Семочко
78'
77'
Замена
Леонардо
️️️️
Г. Гогуа
75'
Желтая карточка
Г. Гогуа
73'
Желтая карточка
А. Мурнин
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Кацаев
69'
68'
Желтая карточка
Р. Славнов
Замена
В. Романенко
️️️️
Д. Клопков
65'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Д. Кудряшов
63'
58'
Замена
А. Радченко
️️️️
П. Мочалин
40'
Желтая карточка
П. Мочалин
33'
Желтая карточка
М. Попов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кудряшов
22'
Желтая карточка
В. Кренделев
16'
Желтая карточка
Д. Клопков
13'
Желтая карточка
А. Романович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-2-4-1
56
Довбня
12
Пономаренко
23
Джиоев
23
Могилевский
2
Кренделев
25
Семочко
35
Романович
13
Кудряшов
44
Клопков
10
Кацаев
13
Дорожкин
3-2-4-1
1
Кабанов
3
Удалый
88
Наваловский
5
Нестеренко
27
Мочалин
85
Попов
4
Славнов
13
Замалиев
27
Мурнин
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
44
Клопков
77
Романенко
77
Романенко
44
Клопков
13
Кудряшов
56
Гриднев
56
Гриднев
13
Кудряшов
13
Дорожкин
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
13
Дорожкин
10
Кацаев
39
Михалев
39
Михалев
10
Кацаев
7
Гогуа
80
Леонардо
80
Леонардо
7
Гогуа
27
Мочалин
27
Радченко
27
Радченко
27
Мочалин
88
Наваловский
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
88
Наваловский
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
40
Антон Козорез
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Динамо
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