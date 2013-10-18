Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 18 октября 2013
Балтика
18.10.2013, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
5'
М. Плопа
9'
Д. Андреев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
Замена
А. Сальников
️️️️
А. Зюзинс
85'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Каленкович
76'
65'
Замена
А. Хазов
️️️️
З. Арзиани
Замена
А. Минченков
️️️️
М. Вотинов
58'
46'
Замена
С. Турсунов
️️️️
А. Садыков
46'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
И. Ганиев
46'
Замена
А. Ойеволе
️️️️
К. Ахмедов
44'
Желтая карточка
К. Ахмедов
40'
Желтая карточка
А. Кобялко
Желтая карточка
В. Крючков
30'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
19'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Андреев
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Плопа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
3-2-3-2
1
Колинько
3
Плопа
23
Васильев
55
Крючков
81
Зимулька
4
Рытов
93
Каленкович
17
Зюзинс
8
Чиркин
15
Скавыш
45
Вотинов
3-2-4-1
31
Астахов
6
Садыков
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
88
Ганиев
25
Арзиани
30
Друзин
3
Ахмедов
23
Бреев
22
Кобялко
17
Зюзинс
47
Сальников
47
Сальников
17
Зюзинс
93
Каленкович
8
Сысуев
8
Сысуев
93
Каленкович
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
45
Вотинов
10
Минченков
10
Минченков
45
Вотинов
88
Ганиев
26
Васиев
26
Васиев
88
Ганиев
3
Ахмедов
58
Ойеволе
58
Ойеволе
3
Ахмедов
6
Садыков
17
Турсунов
17
Турсунов
6
Садыков
25
Арзиани
16
Хазов
16
Хазов
25
Арзиани
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
88
Гиорги Шелия
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Балтика - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Оренбург
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+