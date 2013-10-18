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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Сочи
Торпедо - Сочи: обзор матча 18 октября 2013
Торпедо
18.10.2013, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
35'
А. Кацалапов
90+4'
М. Бурченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Сочи
90'
+5
Красная карточка
И. Маркелов
90'
+5
Красная карточка
В. Ильин
ГОЛ! 2:0!
М. Бурченко
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
И. Маркелов
88'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Васильев
Замена
М. Бурченко
️️️️
О. Власов
75'
Замена
В. Свежов
️️️️
Д. Бояринцев
67'
63'
Желтая карточка
В. Сушкин
61'
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Маматюк
Желтая карточка
Э. Гаурачс
49'
46'
Замена
С. Матяш
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
В. Стеклов
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Кацалапов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Борис Журавлев
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
4
Айдов
5
Микуцкис
34
Кацалапов
71
Багаев
20
Стеклов
40
Кулешов
84
Власов
7
Бояринцев
9
Гаурачс
4-4-2
1
Самохвалов
30
Идову
3
Сурков
5
Кудинов
4
Васильев
58
Егоров
10
Федоров
10
Маматюк
13
Гиголаев
27
Есин
88
Маркелов
7
Бояринцев
6
Свежов
6
Свежов
7
Бояринцев
84
Власов
8
Бурченко
8
Бурченко
84
Власов
10
Федоров
10
Матяш
10
Матяш
10
Федоров
4
Васильев
98
Ильин
98
Ильин
4
Васильев
10
Маматюк
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Маматюк
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Торпедо - Сочи
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Сатурн
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