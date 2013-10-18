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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 18 октября 2013
Хоффенхайм
18.10.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Байер
88'
С. Шипплок
26'
С. Сэм
70'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
ГОЛ! 1:2!
С. Шипплок
88'
86'
Замена
Д. Донати
️️️️
Р. Хильберт
Пенальти не реализован!
Р. Фирмино
83'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
А. Бек
81'
80'
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ю. Полански
70'
70'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
67'
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
С. Салихович
63'
46'
Замена
Э. Спахич
️️️️
Ф. Вольшайд
41'
Желтая карточка
Й. Хегелер
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Сэм
Пас отдал
Г. Кастро
23'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
9'
Желтая карточка
О. Топрак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-1-2-3
1
Кастелс
25
Зюле
32
Бек
19
Абрахам
22
Тольян
5
Штробль
23
Салихович
8
Полански
9
Фирмино
31
Фолланд
27
Модест
4-5-1
1
Лено
2
Вольшайд
7
Райнарц
21
Топрак
17
Бениш
33
Сэм
8
Кастро
6
Рольфес
13
Хегелер
19
Хильберт
11
Кисслинг
32
Бек
38
Хердлинг
38
Хердлинг
32
Бек
23
Салихович
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
23
Салихович
8
Полански
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Полански
2
Вольшайд
4
Спахич
4
Спахич
2
Вольшайд
19
Хильберт
2
Донати
2
Донати
19
Хильберт
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
25
Андрес Палоп
ВР
23
Эмре Джан
ОП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
23
Эмре Джан
ОП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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