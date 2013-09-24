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Расписание матчей 24-09-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Испания. Примера (2013/2014), 6 тур Таблица
24 сентября, 22:00
Барселона
4 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
24 сентября, 22:00
Леванте
1 : 1
Вальядолид
Матч завершен
24 сентября, 23:59
Малага
2 : 0
Альмерия
Матч завершен
24 сентября, 23:59
Атлетико
2 : 1
Осасуна
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 5 тур Таблица
24 сентября, 22:45
Удинезе
1 : 0
Дженоа
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 7 тур Таблица
24 сентября, 21:00
Лилль
3 : 0
Эвиан
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 14 тур Таблица
24 сентября, 16:00
Астрахань
0 : 1
Матч завершен
24 сентября, 16:00
0 : 3
Алания
Матч завершен
24 сентября, 16:00
МИТОС
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
24 сентября, 16:00
Анжи-2
1 : 0
Терек-2
Матч завершен
24 сентября, 16:30
3 : 2
Матч завершен
24 сентября, 17:00
0 : 0
Волгарь
Матч завершен
24 сентября, 17:00
Биолог-Новокубанск
2 : 1
Краснодар-2
Матч завершен
24 сентября, 17:00
Машук-КМВ
2 : 4
Армавир
Матч завершен
24 сентября, 17:00
Витязь
2 : 0
Дружба
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 15 тур Таблица
24 сентября, 15:00
1 : 1
Зенит-2
Матч завершен
24 сентября, 16:00
Знамя Труда
2 : 5
Химки
Матч завершен
24 сентября, 16:00
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
24 сентября, 17:00
Коломна
2 : 1
Волга
Матч завершен
24 сентября, 17:00
1 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Псков
Матч завершен
24 сентября, 19:00
Строгино
0 : 1
Тосно
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 13 тур Таблица
24 сентября, 16:00
Тамбов
1 : 2
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Динамо Бр
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Авангард
1 : 1
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Зенит
0 : 0
Сокол
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Орел
0 : 2
Калуга
Матч завершен
24 сентября, 19:00
Спартак-2
4 : 1
Металлург Л
Матч завершен
24 сентября, 19:00
Витязь
4 : 3
Подолье
Матч завершен
24 сентября, 19:00
Факел
1 : 0
Рязань
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 12 тур Таблица
24 сентября, 15:00
Динамо Киров
0 : 0
Спартак
Матч завершен
24 сентября, 15:00
Носта
0 : 0
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Зенит-Ижевск
1 : 2
КАМАЗ
Матч завершен
24 сентября, 18:00
Волга
1 : 0
Тюмень
Матч завершен
24 сентября, 18:30
Лада-Тольятти
4 : 1
Рубин-2
Матч завершен
24 сентября, 19:00
Сызрань-2003
1 : 2
Челябинск
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 10 тур Таблица
24 сентября, 11:30
Кр. Советов (мол)
3 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
24 сентября, 12:00
ЦСКА (мол)
3 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
24 сентября, 14:00
Спартак М (мол)
2 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
24 сентября, 16:00
Кубань (мол)
2 : 4
Ахмат (мол)
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2013/2014), 3 раунд
24 сентября, 22:45
Сандерленд
2 : 0
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Вест Хэм
3 : 2
Кардифф
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Манчестер Сити
5 : 0
Уиган Атлетик
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Бернли
2 : 1
Ноттингем Форест
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Саутгемптон
2 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Суиндон Таун
0 : 2
Челси
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Уотфорд
2 : 3
Норвич Сити
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Халл Сити
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
24 сентября, 22:45
Лестер
2 : 1
Дерби Каунти
Матч завершен
24 сентября, 23:00
Фулхэм
2 : 1
Эвертон
Матч завершен
Германия. Кубок (2013/2014), 2 раунд
24 сентября, 21:00
Пройссен
0 : 3
Аугсбург
Матч завершен
24 сентября, 21:00
Виденбрюк
1 : 3
Зандхаузен
Матч завершен
24 сентября, 21:00
Мюнхен 1860
0 : 2
Боруссия Д
Матч завершен
24 сентября, 21:00
Вольфсбург
2 : 0
Аален
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Арминия
0 : 2
Байер
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Гамбург
1 : 0
Гройтер Фюрт
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Майнц
0 : 1
Кельн
Матч завершен
24 сентября, 22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Энерги
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 9 тур Таблица
24 сентября, 22:30
Санкт-Галлен
0 : 0
Янг Бойз
Матч завершен
Россия
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