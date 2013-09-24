Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2013
сентябрь 2013
Испания. Примера (2013/2014), 6 тур
Барселона
4 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Леванте
1 : 1
Вальядолид
Матч завершен
Малага
2 : 0
Альмерия
Матч завершен
Атлетико
2 : 1
Осасуна
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 5 тур
Удинезе
1 : 0
Дженоа
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 7 тур
Лилль
3 : 0
Эвиан
Матч завершен
Марсель
2 : 1
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 14 тур
Астрахань
0 : 1
Матч завершен
0 : 3
Алания
Матч завершен
МИТОС
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
Анжи-2
1 : 0
Терек-2
Матч завершен
3 : 2
Матч завершен
0 : 0
Волгарь
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
2 : 1
Краснодар-2
Матч завершен
Машук-КМВ
2 : 4
Армавир
Матч завершен
Витязь
2 : 0
Дружба
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 15 тур
1 : 1
Зенит-2
Матч завершен
Знамя Труда
2 : 5
Химки
Матч завершен
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
Коломна
2 : 1
Волга
Матч завершен
1 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Псков
Матч завершен
Строгино
0 : 1
Тосно
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 13 тур
Тамбов
1 : 2
Матч завершен
Динамо Бр
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
Авангард
1 : 1
Матч завершен
Зенит
0 : 0
Сокол
Матч завершен
Орел
0 : 2
Калуга
Матч завершен
Спартак-2
4 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Витязь
4 : 3
Подолье
Матч завершен
Факел
1 : 0
Рязань
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 12 тур
Динамо Киров
0 : 0
Спартак
Матч завершен
Носта
0 : 0
Матч завершен
Зенит-Ижевск
1 : 2
КАМАЗ
Матч завершен
Волга
1 : 0
Тюмень
Матч завершен
Лада-Тольятти
4 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 2
Челябинск
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
3 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
2 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
2 : 4
Ахмат (мол)
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2013/2014), 3 раунд
Сандерленд
2 : 0
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
Вест Хэм
3 : 2
Кардифф
Матч завершен
Манчестер Сити
5 : 0
Уиган Атлетик
Матч завершен
Бернли
2 : 1
Ноттингем Форест
Матч завершен
Саутгемптон
2 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
Суиндон Таун
0 : 2
Челси
Матч завершен
Уотфорд
2 : 3
Норвич Сити
Матч завершен
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
Матч завершен
Халл Сити
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Лестер
2 : 1
Дерби Каунти
Матч завершен
Фулхэм
2 : 1
Эвертон
Матч завершен
Германия. Кубок (2013/2014), 2 раунд
Пройссен
0 : 3
Аугсбург
Матч завершен
Виденбрюк
1 : 3
Зандхаузен
Матч завершен
Мюнхен 1860
0 : 2
Боруссия Д
Матч завершен
Вольфсбург
2 : 0
Аален
Матч завершен
Арминия
0 : 2
Байер
Матч завершен
Гамбург
1 : 0
Гройтер Фюрт
Матч завершен
Майнц
0 : 1
Кельн
Матч завершен
Хоффенхайм
3 : 0
Энерги
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 9 тур
Санкт-Галлен
0 : 0
Янг Бойз
Матч завершен