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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Боруссия Д
Мюнхен 1860 - Боруссия Д: обзор матча 24 сентября 2013
Мюнхен 1860
24.09.2013, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мюнхен 1860 - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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Мюнхен 1860
Боруссия Д
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