Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суиндон Таун - Челси
Суиндон Таун - Челси: обзор матча 24 сентября 2013
Суиндон Таун
24.09.2013, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
0 : 2
Завершен
Челси
29'
Ф. Торрес
35'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Суиндон Таун - Челси
79'
Замена
Д. Ба
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Н. Томпсон
77'
Замена
М. Эль-Габас
️️️️
Н. Эхоус
73'
54'
Желтая карточка
М. Эссьен
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Н. Рэнжер
46'
46'
Замена
Д. Терри
️️️️
Рамирес
43'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
35'
ГОЛ! 0:2!
Рамирес
Пас отдал
Ф. Торрес
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
10'
Замена
Рамирес
️️️️
М. ван Гинкел
9'
Травма
М. ван Гинкел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
19
Джеймс МакИвели
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Даррен Уорд
(К)
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
33
Ник Эхоус
ЛВ
15
Ясер Касим
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
12
Дэни Н'Гуэссан
ПВ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Марк Купер
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
2
Майкл Эссьен
(К)
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суиндон Таун
25
Тайрелл Белфорд
ВР
23
Джек Бартрэм
ЦЗ
29
Рафаэл
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
39
Майлз Сторей
ЦФ
34
Мохамед Эль-Габас
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Фодеринхэм
19
МакИвели
24
Холл
22
Уорд
4
Томпсон
15
Касим
21
Луонго
33
Эхоус
10
Притчард
12
Н'Гуэссан
9
Рэнжер
4-1-1-3-1
32
Шварцер
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
5
Бертранд
2
Эссьен
8
ван Гинкел
64
Мата
7
Де Брюйне
10
Виллиан
9
Торрес
33
Эхоус
34
Эль-Габас
34
Эль-Габас
33
Эхоус
9
Рэнжер
23
Томпсон
23
Томпсон
9
Рэнжер
Рамирес
26
Терри
26
Терри
Рамирес
8
ван Гинкел
7
Рамирес
7
Рамирес
8
ван Гинкел
7
Де Брюйне
19
Ба
19
Ба
7
Де Брюйне
Остались в запасе
Суиндон Таун
Челси
25
Тайрелл Белфорд
ВР
39
Майлз Сторей
ЦФ
23
Джек Бартрэм
ЦЗ
29
Рафаэл
ЦЗ
Главный тренер
Марк Купер
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Тайрелл Белфорд
ВР
39
Майлз Сторей
ЦФ
23
Джек Бартрэм
ЦЗ
29
Рафаэл
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Марк Купер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Суиндон Таун - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Каунти Граунд
Посещаемость:
14924 из 15700 зрителей (95%)
Новости команд
Все
Суиндон Таун
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+