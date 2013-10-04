Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
Волга
0 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 8 тур
Вильярреал
3 : 0
Гранада
Матч завершен
Малага
0 : 1
Осасуна
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
Герта
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 9 тур
Бастия
4 : 1
Лорьян
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 17 тур
Зенит-2
0 : 1
Строгино
Матч завершен
Волга
1 : 0
Матч завершен
Вологда
1 : 1
Знамя Труда
Матч завершен
Торпедо Вл
2 : 1
Матч завершен
Спартак К
3 : 0
Коломна
Матч завершен
Текстильщик
3 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Химки
1 : 3
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 14 тур
Динамо Киров
0 : 0
Сызрань-2003
Матч завершен
Носта
1 : 0
Спартак
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Волга
2 : 0
Матч завершен
КАМАЗ
2 : 3
Тюмень
Матч завершен
Лада-Тольятти
0 : 4
Челябинск
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 12 тур
Урал (мол)
1 : 0
Краснодар (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
3 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
1 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
Таврия
0 : 1
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 7 тур
Карабюкспор
0 : 1
Бурсаспор
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 8 тур
Атлетико Минейро
4 : 0
Понте-Прета
Матч завершен
Васко да Гама
3 : 1
Интернасьонал
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 9 тур
Камбур
0 : 1
Твенте
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 7 тур
Академика
0 : 1
Риу Аве
Матч завершен