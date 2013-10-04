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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Краснодар (мол)
Урал (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 04 октября 2013
Урал (мол)
04.10.2013, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
6'
А. Герасимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
Э. Гулиев
90'
Замена
Р. Киреев
️️️️
И. Шамов
90'
86'
Замена
Д. Бакай
️️️️
И. Жигулев
83'
Желтая карточка
И. Жигулев
80'
Замена
А. Агеев
️️️️
И. Борисов
Замена
М. Сергеев
️️️️
А. Соболев
73'
Красная карточка
А. Кашкаров
64'
Желтая карточка
Н. Иванов
51'
46'
Замена
Р. Шляхов
️️️️
Н. Огурцов
46'
Замена
В. Ермаков
️️️️
Д. Горячкин
Замена
М. Филиппов
️️️️
А. Омарбеков
46'
Замена
Н. Иванов
️️️️
С. Помогаев
44'
39'
Желтая карточка
Р. Болов
Желтая карточка
И. Сабирзянов
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Герасимов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
78
Семен Помогаев
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
82
Николай Огурцов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
79
Сергей Дычко
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
49
Дмитрий Бакай
АП
4-4-2
13
Тимофеев
83
Набиуллин
32
Дорожинский
93
Герасимов
38
Омарбеков
94
Кашкаров
19
Шамов
4
Сабирзянов
78
Помогаев
71
Гулиев
0
Соболев
3-3-3-1
61
Горячкин
81
Нестеренко
46
Гамалян
15
Кузьмичёв
2
Черов
64
Ланин
77
Старков
82
Огурцов
96
Борисов
10
Жигулев
88
Болов
19
Шамов
72
Киреев
72
Киреев
19
Шамов
0
Соболев
11
Сергеев
11
Сергеев
0
Соболев
71
Гулиев
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
71
Гулиев
38
Омарбеков
42
Филиппов
42
Филиппов
38
Омарбеков
78
Помогаев
10
Иванов
10
Иванов
78
Помогаев
96
Борисов
76
Агеев
76
Агеев
96
Борисов
82
Огурцов
43
Шляхов
43
Шляхов
82
Огурцов
10
Жигулев
49
Бакай
49
Бакай
10
Жигулев
61
Горячкин
45
Ермаков
45
Ермаков
61
Горячкин
Остались в запасе
Урал (мол)
Краснодар (мол)
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
79
Сергей Дычко
ЦЗ
42
Андрей Перевалов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
44
Иван Клюев
ВР
Остались в запасе
79
Сергей Дычко
ЦЗ
42
Андрей Перевалов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Урал (мол) - Краснодар (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Манеж «Урал»
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