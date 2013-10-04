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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Ворскла
Таврия - Ворскла: обзор матча 04 октября 2013
Таврия
04.10.2013, пятница, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
81'
А. Аксёнов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Ворскла
90'
+2
Замена
Е. Будник
️️️️
О. Мищенко
Замена
В. Павленко
️️️️
О. Гуменюк
89'
85'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Громов
Замена
С. Мельник
️️️️
М. Фещук
85'
83'
Желтая карточка
Д. Дедечко
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Аксёнов
Замена
В. Коробка
️️️️
С. Назаренко
79'
73'
Замена
А. Янузи
️️️️
А. Яхович
Желтая карточка
Д. Ярчук
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
2-2-4-2
13
Кахриман
5
Аксёнов
20
Буссаиди
27
Гомес
46
Ярчук
25
Калиниченко
13
Свенссон
9
Назаренко
30
Гуменюк
10
Фещук
19
Габовда
4-4-2
1
Непогодов
17
Чеснаков
23
Сапай
78
Курилов
4
Даллку
69
Дедечко
82
Ребенок
44
Пердута
99
Мищенко
18
Яхович
28
Громов
10
Фещук
56
Мельник
56
Мельник
10
Фещук
9
Назаренко
11
Коробка
11
Коробка
9
Назаренко
30
Гуменюк
26
Павленко
26
Павленко
30
Гуменюк
99
Мищенко
11
Будник
11
Будник
99
Мищенко
18
Яхович
9
Янузи
9
Янузи
18
Яхович
28
Громов
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
28
Громов
Остались в запасе
Таврия
Ворскла
26
Иван Комлев
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
26
Иван Комлев
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Таврия - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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