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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 04 октября 2013
Вильярреал
04.10.2013, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
30'
Бруно
49'
Д. Дос Сантос
82'
Т. Пина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
83'
ГОЛ! 3:0!
Т. Пина
Пас отдал
Кани
82'
81'
Желтая карточка
Д. Буонанотте
72'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Перейра
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Х. Перейра
71'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Акино
63'
57'
Замена
Рики
️️️️
Я. Браими
57'
Замена
О. Игало
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 2:0!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Х. Перейра
49'
ГОЛ! 1:0!
Бруно
Пас отдал
Кани
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
8
Кани
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
5
Йокич
37
Мусаккио
5
Дорадо
2
Гаспар
20
Акино
21
Бруно
17
Пина
8
Кани
9
Перейра
10
Дос Сантос
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
15
Диакате
2
Ангуло
7
Перейра
16
Итурра
8
Йебда
8
Браими
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
20
Акино
16
Гомес
16
Гомес
20
Акино
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
9
Перейра
24
Пербе
24
Пербе
9
Перейра
7
Перейра
20
Фулкье
20
Фулкье
7
Перейра
19
Эль-Араби
9
Игало
9
Игало
19
Эль-Араби
8
Браими
11
Рики
11
Рики
8
Браими
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Вильярреал - Гранада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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