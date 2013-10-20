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Расписание матчей 20-10-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 19 тур Таблица
20 октября, 09:00
Сахалин
1 : 0
Матч завершен
20 октября, 09:00
Смена
3 : 0
Чита
Матч завершен
20 октября, 10:00
1 : 0
Байкал
Матч завершен
20 октября, 12:00
Якутия
2 : 0
Сибирь-2
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур Таблица
20 октября, 13:30
Анжи
0 : 1
Спартак
Матч завершен
20 октября, 15:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
Матч завершен
20 октября, 18:00
Динамо
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
20 октября, 20:15
Волга
2 : 1
Рубин
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 8 тур Таблица
20 октября, 19:00
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 9 тур Таблица
20 октября, 14:00
Гранада
0 : 2
Хетафе
Матч завершен
20 октября, 19:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
Матч завершен
20 октября, 21:00
Бетис
1 : 2
Эльче
Матч завершен
20 октября, 23:00
Вальядолид
2 : 2
Севилья
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 8 тур Таблица
20 октября, 14:30
Аталанта
2 : 1
Лацио
Матч завершен
20 октября, 17:00
Фиорентина
4 : 2
Ювентус
Матч завершен
20 октября, 17:00
Дженоа
2 : 1
Кьево
Матч завершен
20 октября, 17:00
Верона
3 : 2
Парма
Матч завершен
20 октября, 17:00
Ливорно
1 : 2
Сампдория
Матч завершен
20 октября, 17:00
Сассуоло
2 : 1
Болонья
Матч завершен
20 октября, 22:45
Торино
3 : 3
Интер
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 9 тур Таблица
20 октября, 17:30
Гамбург
3 : 3
Штутгарт
Матч завершен
20 октября, 19:30
Аугсбург
1 : 2
Вольфсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 10 тур Таблица
20 октября, 16:00
Сошо
2 : 2
Монако
Матч завершен
20 октября, 19:00
Сент-Этьен
3 : 2
Лорьян
Матч завершен
20 октября, 23:00
Лион
1 : 1
Бордо
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 19 тур Таблица
20 октября, 14:00
Алания
1 : 2
МИТОС
Матч завершен
20 октября, 14:00
Дружба
0 : 1
Анжи-2
Матч завершен
20 октября, 15:00
3 : 0
Краснодар-2
Матч завершен
20 октября, 15:00
Витязь
1 : 0
Матч завершен
20 октября, 15:00
0 : 1
Астрахань
Матч завершен
20 октября, 15:00
2 : 0
Терек-2
Матч завершен
20 октября, 16:00
Машук-КМВ
0 : 0
Матч завершен
20 октября, 16:00
Армавир
1 : 4
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
20 октября, 17:00
Волгарь
3 : 0
Черноморец
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 13 тур Таблица
20 октября, 16:00
Локомотив (мол)
3 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 12 тур Таблица
20 октября, 16:15
Лидс
4 : 0
Бирмингем Сити
Матч завершен
США. МЛС 2013 Таблица
20 октября, 02:00
Колорадо
3 : 2
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
20 октября, 03:30
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
Коламбус
Матч завершен
20 октября, 04:30
Чикаго Файр
1 : 0
Торонто
Матч завершен
20 октября, 06:30
Портленд
0 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
20 октября, 23:59
Динамо Хьюстон
0 : 3
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур Таблица
20 октября, 17:00
Заря
3 : 0
Матч завершен
20 октября, 18:00
Арсенал
0 : 2
Динамо
Матч завершен
20 октября, 20:00
Металлург
2 : 1
Таврия
Матч завершен
20 октября, 20:30
Металлист
0 : 0
Черноморец
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 8 тур Таблица
20 октября, 17:00
Трабзонспор
0 : 0
Сивасспор
Матч завершен
20 октября, 17:00
Газиантепспор
3 : 3
Коньяспор
Матч завершен
20 октября, 20:00
Антальяспор
1 : 0
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
20 октября, 20:00
Кайсери Эрджиесспор
1 : 2
Фенербахче
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 12 тур Таблица
20 октября, 18:30
Рапид
2 : 2
Штурм
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013. группа A, 27 тур Таблица
20 октября, 16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
20 октября, 17:00
Неман
2 : 1
Шахтер
Матч завершен
20 октября, 18:00
Гомель
0 : 1
БАТЭ
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 11 тур Таблица
20 октября, 16:30
Стандард
2 : 2
Шарлеруа
Матч завершен
20 октября, 20:00
Кортрейк
4 : 1
Брюгге
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 30 тур Таблица
20 октября, 01:30
Наутико
1 : 5
Сантос
Матч завершен
20 октября, 04:00
Коринтианс
1 : 0
Крисиума
Матч завершен
20 октября, 22:00
Баия
0 : 1
Сан-Паулу
Матч завершен
20 октября, 22:00
Интернасьонал
2 : 2
Гремио
Матч завершен
20 октября, 22:00
Гойас
3 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
20 октября, 22:00
Атлетико Минейро
1 : 0
Фламенго
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 8 тур Таблица
20 октября, 17:00
Верия
0 : 1
Арис
Матч завершен
20 октября, 19:15
АЕЛ
1 : 5
Ксанти
Матч завершен
20 октября, 19:15
ОФИ
1 : 1
Эрготелис
Матч завершен
20 октября, 19:15
Аполлон Смирнис
1 : 1
Панетоликос
Матч завершен
20 октября, 21:30
Панатинаикос
1 : 2
Пантракикос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 12 тур Таблица
20 октября, 16:00
Вестсьелланд
2 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
20 октября, 19:00
Брондбю
0 : 0
Виборг
Матч завершен
20 октября, 21:00
Копенгаген
3 : 0
Ольборг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 10 тур Таблица
20 октября, 14:30
Хераклес
1 : 1
НЕК
Матч завершен
20 октября, 16:30
Гронинген
1 : 0
ПСВ
Матч завершен
20 октября, 16:30
Зволле
6 : 1
АДО Ден Хааг
Матч завершен
20 октября, 18:30
АЗ Алкмаар
3 : 1
Камбур
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 12 тур Таблица
20 октября, 15:45
Грассхоппер
2 : 0
Лозанна-Спорт
Матч завершен
20 октября, 15:45
Арау
5 : 1
Цюрих
Матч завершен
20 октября, 18:00
Люцерн
1 : 1
Янг Бойз
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 10 тур Таблица
20 октября, 15:45
Инвернесс
1 : 2
Партик Тисл
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 11 тур Таблица
20 октября, 20:00
Спарта
3 : 0
Дукла
Матч завершен
Россия
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