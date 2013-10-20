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сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 19 тур
Сахалин
1 : 0
Матч завершен
Смена
3 : 0
Чита
Матч завершен
1 : 0
Байкал
Матч завершен
Якутия
2 : 0
Сибирь-2
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур
Анжи
0 : 1
Спартак
Матч завершен
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
Матч завершен
Динамо
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Волга
2 : 1
Рубин
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 8 тур
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 9 тур
Гранада
0 : 2
Хетафе
Матч завершен
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
Матч завершен
Бетис
1 : 2
Эльче
Матч завершен
Вальядолид
2 : 2
Севилья
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 8 тур
Аталанта
2 : 1
Лацио
Матч завершен
Фиорентина
4 : 2
Ювентус
Матч завершен
Дженоа
2 : 1
Кьево
Матч завершен
Верона
3 : 2
Парма
Матч завершен
Ливорно
1 : 2
Сампдория
Матч завершен
Сассуоло
2 : 1
Болонья
Матч завершен
Торино
3 : 3
Интер
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 9 тур
Гамбург
3 : 3
Штутгарт
Матч завершен
Аугсбург
1 : 2
Вольфсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 10 тур
Сошо
2 : 2
Монако
Матч завершен
Сент-Этьен
3 : 2
Лорьян
Матч завершен
Лион
1 : 1
Бордо
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 19 тур
Алания
1 : 2
МИТОС
Матч завершен
Дружба
0 : 1
Анжи-2
Матч завершен
3 : 0
Краснодар-2
Матч завершен
Витязь
1 : 0
Матч завершен
0 : 1
Астрахань
Матч завершен
2 : 0
Терек-2
Матч завершен
Машук-КМВ
0 : 0
Матч завершен
Армавир
1 : 4
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Волгарь
3 : 0
Черноморец
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 13 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 12 тур
Лидс
4 : 0
Бирмингем Сити
Матч завершен
США. МЛС 2013
Колорадо
3 : 2
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
Коламбус
Матч завершен
Чикаго Файр
1 : 0
Торонто
Матч завершен
Портленд
0 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Динамо Хьюстон
0 : 3
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 13 тур
Заря
3 : 0
Матч завершен
Арсенал
0 : 2
Динамо
Матч завершен
Металлург
2 : 1
Таврия
Матч завершен
Металлист
0 : 0
Черноморец
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 8 тур
Трабзонспор
0 : 0
Сивасспор
Матч завершен
Газиантепспор
3 : 3
Коньяспор
Матч завершен
Антальяспор
1 : 0
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Кайсери Эрджиесспор
1 : 2
Фенербахче
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 12 тур
Рапид
2 : 2
Штурм
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013. группа A, 27 тур
Динамо
0 : 0
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Неман
2 : 1
Шахтер
Матч завершен
Гомель
0 : 1
БАТЭ
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 11 тур
Стандард
2 : 2
Шарлеруа
Матч завершен
Кортрейк
4 : 1
Брюгге
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 30 тур
Наутико
1 : 5
Сантос
Матч завершен
Коринтианс
1 : 0
Крисиума
Матч завершен
Баия
0 : 1
Сан-Паулу
Матч завершен
Интернасьонал
2 : 2
Гремио
Матч завершен
Гойас
3 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Атлетико Минейро
1 : 0
Фламенго
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 8 тур
Верия
0 : 1
Арис
Матч завершен
АЕЛ
1 : 5
Ксанти
Матч завершен
ОФИ
1 : 1
Эрготелис
Матч завершен
Аполлон Смирнис
1 : 1
Панетоликос
Матч завершен
Панатинаикос
1 : 2
Пантракикос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 12 тур
Вестсьелланд
2 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
Брондбю
0 : 0
Виборг
Матч завершен
Копенгаген
3 : 0
Ольборг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 10 тур
Хераклес
1 : 1
НЕК
Матч завершен
Гронинген
1 : 0
ПСВ
Матч завершен
Зволле
6 : 1
АДО Ден Хааг
Матч завершен
АЗ Алкмаар
3 : 1
Камбур
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 12 тур
Грассхоппер
2 : 0
Лозанна-Спорт
Матч завершен
Арау
5 : 1
Цюрих
Матч завершен
Люцерн
1 : 1
Янг Бойз
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 10 тур
Инвернесс
1 : 2
Партик Тисл
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 11 тур
Спарта
3 : 0
Дукла
Матч завершен