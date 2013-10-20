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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 20 октября 2013
Анжи
20.10.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
27'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
90'
+5
Желтая карточка
Л. Барриос
Желтая карточка
Г. Григалава
90'
+5
Желтая карточка
И. Абдулавов
90'
+3
89'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
В. Соболев
️️️️
К. Агаларов
87'
79'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
71'
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
Н. Бурмистров
71'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Л. Траоре
69'
68'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
65'
Замена
Кариока
️️️️
К. Чельстрем
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Гатагов
60'
39'
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
Л. Траоре
28'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
(К)
ЦП
9
Алан Гатагов
АП
7
Камиль Агаларов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
29
Абдул Разак
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-2-3-1
41
Кержаков
38
Ещенко
88
Григалава
3
Гаджибеков
4
Ангбва
10
Ахмедов
8
Жусилей
7
Агаларов
9
Гатагов
18
Бурмистров
90
Траоре
4-1-2-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
34
Макеев
2
Инсаурральде
9
Комбаров
8
Коста
4
Чельстрем
88
Глушаков
14
Хурадо
46
МакГиди
14
Мовсисян
7
Агаларов
19
Соболев
19
Соболев
7
Агаларов
90
Траоре
99
Абдулавов
99
Абдулавов
90
Траоре
9
Гатагов
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Гатагов
4
Чельстрем
5
Кариока
5
Кариока
4
Чельстрем
14
Хурадо
23
Озбилиз
23
Озбилиз
14
Хурадо
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
Остались в запасе
Анжи
Спартак
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Анжи - Спартак
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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