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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья: обзор матча 20 октября 2013
Вальядолид
20.10.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
81'
Манушу
84'
П. Эберт
2'
К. Бакка
31'
А. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Севилья
Желтая карточка
П. Эберт
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
П. Эберт
84'
ГОЛ! 1:2!
Манушу
Пас отдал
К. Пенья
81'
80'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
78'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Самперио
Замена
В. Рама
️️️️
Омар
68'
Замена
А. Рубио
️️️️
Х. Бараха
68'
53'
Желтая карточка
К. Бакка
Замена
Манушу
️️️️
З. Бергдич
46'
35'
Желтая карточка
Д. Карришу
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Морено
Пас отдал
Кала
Желтая карточка
Ф. Росси
21'
5'
Желтая карточка
Кала
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
Витоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
24
Алькатрас
ПЗ
30
Хорхе Песка
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-3-2-1
13
Мариньо
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
17
Пенья
7
Росси
19
Бергдич
20
Эберт
7
Омар
24
Гуэрра
3-2-3-1-1
34
Бету
16
Кала
90
Фигейраш
2
Пареха
5
Морено
3
Наварро
23
Карришу
10
Иборра
29
Самперио
7
Витоло
70
Бакка
7
Омар
19
Рама
19
Рама
7
Омар
8
Бараха
18
Рубио
18
Рубио
8
Бараха
19
Бергдич
9
Манушу
9
Манушу
19
Бергдич
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
29
Самперио
8
Перотти
8
Перотти
29
Самперио
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
24
Алькатрас
ПЗ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
24
Алькатрас
ПЗ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вальядолид - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Хосе Соррилья
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