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    Расписание матчей 21-11-2013

    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
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    Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013, ответный матч
    21 ноября, четверг
    03:00
    Уругвай
    0:0
    Иордания
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 17 тур
    21 ноября, четверг
    12:00
    Зенит (мол)
    0:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
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