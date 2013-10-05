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Расписание матчей 05-10-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
16 ср 17 Вчера 18 Сегодня 19 Завтра 20 вс
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 16 тур Таблица
5 октября, 10:00
1 : 2
Завершен
5 октября, 11:00
Якутия
0 : 1
Смена
Завершен
5 октября, 12:00
Байкал
1 : 0
Чита
Завершен
5 октября, 13:00
Иртыш
2 : 1
Сибирь-2
Завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур Таблица
5 октября, 13:30
Урал
0 : 2
Краснодар
Завершен
5 октября, 16:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 7 тур Таблица
5 октября, 15:45
Манчестер Сити
3 : 1
Эвертон
Завершен
5 октября, 18:00
Кардифф
1 : 2
Ньюкасл
Завершен
5 октября, 18:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
Завершен
5 октября, 18:00
Халл Сити
0 : 0
Астон Вилла
Завершен
5 октября, 18:00
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
Завершен
5 октября, 20:30
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Испания. Примера (2013/2014), 8 тур Таблица
5 октября, 18:00
Эльче
2 : 1
Эспаньол
Завершен
5 октября, 20:00
Райо Вальекано
1 : 0
Реал Сосьедад
Завершен
5 октября, 22:00
Леванте
2 : 3
Реал
Завершен
5 октября, 23:59
Барселона
4 : 1
Вальядолид
Завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 7 тур Таблица
5 октября, 20:00
Кьево
0 : 1
Аталанта
Завершен
5 октября, 22:45
Интер
0 : 3
Рома
Завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 8 тур Таблица
5 октября, 17:30
Шальке-04
4 : 1
Аугсбург
Завершен
5 октября, 17:30
Боруссия М
2 : 0
Боруссия Д
Завершен
5 октября, 17:30
Штутгарт
1 : 1
Вердер
Завершен
5 октября, 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Айнтрахт
Завершен
5 октября, 17:30
Майнц
2 : 2
Хоффенхайм
Завершен
5 октября, 20:30
Байер
1 : 1
Бавария
Завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 9 тур Таблица
5 октября, 19:00
Монако
2 : 1
Сент-Этьен
Завершен
5 октября, 22:00
Генгам
2 : 0
Ренн
Завершен
5 октября, 22:00
Лилль
3 : 0
Аяччо
Завершен
5 октября, 22:00
Нант
3 : 0
Эвиан
Завершен
5 октября, 22:00
Тулуза
1 : 0
Ницца
Завершен
5 октября, 22:00
Валансьен
1 : 1
Реймс
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 16 тур Таблица
5 октября, 14:00
Астрахань
1 : 1
Армавир
Завершен
5 октября, 15:00
Биолог-Новокубанск
0 : 3
Волгарь
Завершен
5 октября, 15:00
МИТОС
2 : 0
Завершен
5 октября, 15:00
Терек-2
3 : 2
Краснодар-2
Завершен
5 октября, 15:30
0 : 1
Машук-КМВ
Завершен
5 октября, 16:00
Витязь
5 : 1
Алания
Завершен
5 октября, 16:00
2 : 0
Дружба
Завершен
5 октября, 16:00
1 : 1
Завершен
5 октября, 16:00
Анжи-2
1 : 4
Черноморец
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 15 тур Таблица
5 октября, 16:00
Тамбов
0 : 0
Металлург Л
Завершен
5 октября, 16:00
Зенит
3 : 0
Подолье
Завершен
5 октября, 16:00
Калуга
1 : 0
Спартак-2
Завершен
5 октября, 16:00
Динамо Бр
2 : 0
Орел
Завершен
5 октября, 17:00
Витязь
2 : 1
Локомотив
Завершен
5 октября, 17:00
Авангард
0 : 1
Завершен
5 октября, 17:00
Факел
1 : 1
Завершен
5 октября, 18:30
Рязань
0 : 1
Сокол
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 12 тур Таблица
5 октября, 12:30
Томь (мол)
2 : 2
Зенит (мол)
Завершен
5 октября, 15:00
Кубань (мол)
0 : 4
Ростов (мол)
Завершен
5 октября, 15:00
Рубин (мол)
1 : 1
Анжи (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 11 тур Таблица
5 октября, 15:15
Бирмингем Сити
1 : 2
Болтон
Завершен
5 октября, 18:00
Бернли
2 : 1
Рединг
Завершен
5 октября, 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Уотфорд
Завершен
5 октября, 18:00
Донкастер Роверс
1 : 0
Лестер
Завершен
5 октября, 18:00
Дерби Каунти
3 : 1
Лидс
Завершен
5 октября, 18:00
Чарльтон
0 : 0
Блэкпул
Завершен
5 октября, 18:00
Борнмут
5 : 2
Миллуолл
Завершен
5 октября, 18:00
Мидлсбро
4 : 1
Йовил
Завершен
5 октября, 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
Ипсвич Таун
Завершен
5 октября, 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Барнсли
Завершен
5 октября, 20:30
Брайтон
1 : 3
Ноттингем Форест
Завершен
США. МЛС 2013 Таблица
5 октября, 04:00
Ди Си Юнайтед
0 : 3
Чикаго Файр
Завершен
5 октября, 04:30
Динамо Хьюстон
1 : 0
Монреаль
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур Таблица
5 октября, 14:30
Говерла
0 : 0
Заря
Завершен
5 октября, 17:00
Металлург
1 : 3
Карпаты
Завершен
5 октября, 19:30
Шахтер
7 : 0
Арсенал
Завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 7 тур Таблица
5 октября, 17:00
Кайсериспор
0 : 1
Газиантепспор
Завершен
5 октября, 20:00
Эскишехирспор
0 : 1
Бешикташ
Завершен
5 октября, 20:00
Коньяспор
1 : 0
Кайсери Эрджиесспор
Завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 11 тур Таблица
5 октября, 18:30
Вольфсберг
1 : 1
Рид
Завершен
5 октября, 21:00
Грёдиг
0 : 1
Штурм
Завершен
5 октября, 21:00
Адмира Ваккер
3 : 3
Адмира
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2013. группа B, 26 тур Таблица
5 октября, 16:00
Славия-Мозырь
0 : 1
Нафтан
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2013. группа A, 26 тур Таблица
5 октября, 16:00
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
Неман
Завершен
5 октября, 18:00
БАТЭ
2 : 1
Динамо Мн
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 10 тур Таблица
5 октября, 22:00
Брюгге
1 : 0
Оуд-Хеверли
Завершен
5 октября, 22:00
Шарлеруа
2 : 1
Локерен
Завершен
5 октября, 22:00
Мехелен
1 : 2
Серкль Брюгге
Завершен
5 октября, 22:00
Льерс
2 : 1
Монс
Завершен
5 октября, 22:00
Ваасланд-Беверен
2 : 0
Остенде
Завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 7 тур Таблица
5 октября, 17:00
Астерас
2 : 2
Атромитос
Завершен
5 октября, 19:15
Эрготелис
3 : 1
Платаниас
Завершен
5 октября, 21:30
Паниониос
1 : 2
Арис
Завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 11 тур Таблица
5 октября, 19:00
Рандерс
2 : 2
Орхус
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2013. группа A, 7 тур Таблица
5 октября, 15:00
Астана
1 : 2
Кайрат
Завершен
5 октября, 15:30
Актобе
3 : 1
Иртыш
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2013. группа B, 7 тур Таблица
5 октября, 14:00
Жетысу
0 : 0
Атырау
Завершен
5 октября, 14:00
Тобол
2 : 1
Восток
Завершен
5 октября, 15:00
Акжайык
2 : 1
Тараз
Завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 9 тур Таблица
5 октября, 21:45
Рода
0 : 0
Зволле
Завершен
5 октября, 21:45
Гоу Эхед Иглс
4 : 3
НЕК
Завершен
5 октября, 22:45
НАК Бреда
2 : 1
Хераклес
Завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 7 тур Таблица
5 октября, 19:00
Белененсеш
2 : 0
Ольяненси
Завершен
5 октября, 23:15
Спортинг
4 : 0
Витория Сетубал
Завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 11 тур Таблица
5 октября, 21:45
Цюрих
0 : 2
Люцерн
Завершен
5 октября, 21:45
Сьон
2 : 2
Янг Бойз
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 9 тур Таблица
5 октября, 18:00
Селтик
2 : 0
Мазервелл
Завершен
5 октября, 18:00
Данди Юнайтед
1 : 0
Килмарнок
Завершен
5 октября, 18:00
Хартс
0 : 2
Сент-Миррен
Завершен
5 октября, 18:00
Росс Каунти
1 : 0
Абердин
Завершен
5 октября, 18:00
Сент-Джонстон
4 : 0
Инвернесс
Завершен
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