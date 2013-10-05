Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 16 тур
1 : 2
Завершен
Якутия
0 : 1
Смена
Завершен
Байкал
1 : 0
Чита
Завершен
Иртыш
2 : 1
Сибирь-2
Завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
Урал
0 : 2
Краснодар
Завершен
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 7 тур
Манчестер Сити
3 : 1
Эвертон
Завершен
Кардифф
1 : 2
Ньюкасл
Завершен
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
Завершен
Халл Сити
0 : 0
Астон Вилла
Завершен
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
Завершен
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Испания. Примера (2013/2014), 8 тур
Эльче
2 : 1
Эспаньол
Завершен
Райо Вальекано
1 : 0
Реал Сосьедад
Завершен
Леванте
2 : 3
Реал
Завершен
Барселона
4 : 1
Вальядолид
Завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 7 тур
Кьево
0 : 1
Аталанта
Завершен
Интер
0 : 3
Рома
Завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 8 тур
Шальке-04
4 : 1
Аугсбург
Завершен
Боруссия М
2 : 0
Боруссия Д
Завершен
Штутгарт
1 : 1
Вердер
Завершен
Вольфсбург
0 : 2
Айнтрахт
Завершен
Майнц
2 : 2
Хоффенхайм
Завершен
Байер
1 : 1
Бавария
Завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 9 тур
Монако
2 : 1
Сент-Этьен
Завершен
Генгам
2 : 0
Ренн
Завершен
Лилль
3 : 0
Аяччо
Завершен
Нант
3 : 0
Эвиан
Завершен
Тулуза
1 : 0
Ницца
Завершен
Валансьен
1 : 1
Реймс
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 16 тур
Астрахань
1 : 1
Армавир
Завершен
Биолог-Новокубанск
0 : 3
Волгарь
Завершен
МИТОС
2 : 0
Завершен
Терек-2
3 : 2
Краснодар-2
Завершен
0 : 1
Машук-КМВ
Завершен
Витязь
5 : 1
Алания
Завершен
2 : 0
Дружба
Завершен
1 : 1
Завершен
Анжи-2
1 : 4
Черноморец
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 15 тур
Тамбов
0 : 0
Металлург Л
Завершен
Зенит
3 : 0
Подолье
Завершен
Калуга
1 : 0
Спартак-2
Завершен
Динамо Бр
2 : 0
Орел
Завершен
Витязь
2 : 1
Локомотив
Завершен
Авангард
0 : 1
Завершен
Факел
1 : 1
Завершен
Рязань
0 : 1
Сокол
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 12 тур
Томь (мол)
2 : 2
Зенит (мол)
Завершен
Кубань (мол)
0 : 4
Ростов (мол)
Завершен
Рубин (мол)
1 : 1
Анжи (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
Болтон
Завершен
Бернли
2 : 1
Рединг
Завершен
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Уотфорд
Завершен
Донкастер Роверс
1 : 0
Лестер
Завершен
Дерби Каунти
3 : 1
Лидс
Завершен
Чарльтон
0 : 0
Блэкпул
Завершен
Борнмут
5 : 2
Миллуолл
Завершен
Мидлсбро
4 : 1
Йовил
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
Ипсвич Таун
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Барнсли
Завершен
Брайтон
1 : 3
Ноттингем Форест
Завершен
США. МЛС 2013
Ди Си Юнайтед
0 : 3
Чикаго Файр
Завершен
Динамо Хьюстон
1 : 0
Монреаль
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
Говерла
0 : 0
Заря
Завершен
Металлург
1 : 3
Карпаты
Завершен
Шахтер
7 : 0
Арсенал
Завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 7 тур
Кайсериспор
0 : 1
Газиантепспор
Завершен
Эскишехирспор
0 : 1
Бешикташ
Завершен
Коньяспор
1 : 0
Кайсери Эрджиесспор
Завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
Рид
Завершен
Грёдиг
0 : 1
Штурм
Завершен
Адмира Ваккер
3 : 3
Адмира
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2013. группа B, 26 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
Нафтан
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2013. группа A, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
Неман
Завершен
БАТЭ
2 : 1
Динамо Мн
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 10 тур
Брюгге
1 : 0
Оуд-Хеверли
Завершен
Шарлеруа
2 : 1
Локерен
Завершен
Мехелен
1 : 2
Серкль Брюгге
Завершен
Льерс
2 : 1
Монс
Завершен
Ваасланд-Беверен
2 : 0
Остенде
Завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 7 тур
Астерас
2 : 2
Атромитос
Завершен
Эрготелис
3 : 1
Платаниас
Завершен
Паниониос
1 : 2
Арис
Завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 11 тур
Рандерс
2 : 2
Орхус
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2013. группа A, 7 тур
Астана
1 : 2
Кайрат
Завершен
Актобе
3 : 1
Иртыш
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2013. группа B, 7 тур
Жетысу
0 : 0
Атырау
Завершен
Тобол
2 : 1
Восток
Завершен
Акжайык
2 : 1
Тараз
Завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 9 тур
Рода
0 : 0
Зволле
Завершен
Гоу Эхед Иглс
4 : 3
НЕК
Завершен
НАК Бреда
2 : 1
Хераклес
Завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 7 тур
Белененсеш
2 : 0
Ольяненси
Завершен
Спортинг
4 : 0
Витория Сетубал
Завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 11 тур
Цюрих
0 : 2
Люцерн
Завершен
Сьон
2 : 2
Янг Бойз
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 9 тур
Селтик
2 : 0
Мазервелл
Завершен
Данди Юнайтед
1 : 0
Килмарнок
Завершен
Хартс
0 : 2
Сент-Миррен
Завершен
Росс Каунти
1 : 0
Абердин
Завершен
Сент-Джонстон
4 : 0
Инвернесс
Завершен