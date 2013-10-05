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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 05 октября 2013
Металлург
05.10.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Карпаты
90+5'
А. Шевчук
46'
С. Зенев
55'
М. Бартулович
77'
С. Зенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
ГОЛ! 1:3!
А. Шевчук
90'
+5
89'
Замена
А. Элла
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
А. Нестеров
84'
84'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
В. Федорчук
Замена
С. Рудыка
️️️️
И. Матяж
83'
77'
ГОЛ! 0:3!
С. Зенев
69'
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Гладкий
Замена
Лео
️️️️
Р. Платон
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Бартулович
46'
ГОЛ! 0:1!
С. Зенев
45'
Желтая карточка
М. Бартулович
Желтая карточка
Матеус
40'
9'
Желтая карточка
И. Пластун
Замена
Матеус
️️️️
И. Коротецкий
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
4
Матеус
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
11
Алексей Годин
ЦП
30
Лео
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Арман Элла
ЦФ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
4-3-3
1
Старцев
13
Коротецкий
4
Тейку
39
Опанасенко
5
Нестеров
20
Матяж
25
Максимов
42
Писоцкий
14
Шевчук
21
Штурко
24
Платон
4-2-4
31
Ильющенков
32
Пластун
6
Балажиц
20
Пашаев
21
Костевич
32
Голодюк
5
Федорчук
20
Зенев
21
Бартулович
11
Лепа
20
Гладкий
24
Платон
30
Лео
30
Лео
24
Платон
13
Коротецкий
4
Матеус
4
Матеус
13
Коротецкий
20
Матяж
9
Рудыка
9
Рудыка
20
Матяж
20
Зенев
9
Элла
9
Элла
20
Зенев
20
Гладкий
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Гладкий
5
Федорчук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
5
Федорчук
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
12
Либор Грдличка
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
11
Алексей Годин
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
97
Марселиньо
ЛВ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
12
Либор Грдличка
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
11
Алексей Годин
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
97
Марселиньо
ЛВ
Главный тренер
Сергей Пучков
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Металлург - Карпаты
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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