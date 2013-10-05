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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 05 октября 2013
Леванте
05.10.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 3
Завершен
Реал
57'
П. Бабакар Диавара
84'
Н. Эль-Жар
60'
С. Рамос
88'
А. Мората
90+3'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
90'
+4
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
88'
ГОЛ! 2:2!
А. Мората
Замена
С. Пинту
️️️️
Р. Гарсия
87'
ГОЛ! 2:1!
Н. Эль-Жар
84'
Желтая карточка
П. Лопес
79'
78'
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
Замена
Д. Баррал
️️️️
П. Бабакар Диавара
76'
68'
Замена
А. Мората
️️️️
Иско
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Ж. Ксуметра
67'
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Модрич
58'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 1:0!
П. Бабакар Диавара
Пас отдал
Ж. Ксуметра
57'
51'
Желтая карточка
А. Арбелоа
42'
Желтая карточка
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
(К)
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Навас
12
Хуанфран
4
Наварро
5
Родас
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
17
Ксуметра
14
Гарсия
90
Диавара
4-2-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
19
Варан
93
Рамос
17
Коэнтрау
28
Хедира
10
Модрич
11
Ди Мария
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
14
Гарсия
18
Пинту
18
Пинту
14
Гарсия
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
17
Ксуметра
90
Диавара
18
Баррал
18
Баррал
90
Диавара
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
22
Иско
21
Мората
21
Мората
22
Иско
Остались в запасе
Леванте
Реал
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леванте - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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