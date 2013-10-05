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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Зенит (мол)
Томь (мол) - Зенит (мол): обзор матча 05 октября 2013
Томь (мол)
05.10.2013, суббота, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 2
Завершен
Зенит (мол)
17'
А. Москов
22'
П. Кудряшов
14'
Е. Марков (П)
86'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Зенит (мол)
86'
ГОЛ! 2:2!
П. Назимов
84'
Замена
П. Назимов
️️️️
А. Соловьёв
Замена
В. Гусев
️️️️
Р. Сабитов
82'
80'
Желтая карточка
Е. Марков
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
66'
62'
Замена
П. Долгов
️️️️
М. Коваленко
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
И. Крицкий
60'
54'
Желтая карточка
М. Коваленко
39'
Желтая карточка
П. Осипов
Желтая карточка
П. Кудряшов
39'
35'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Ходаковский
Желтая карточка
А. Митерев
28'
ГОЛ! 2:1!
П. Кудряшов
22'
Желтая карточка
А. Дырдин
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Москов
17'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
40
Павел Барбашов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
91
Владимир Гусев
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
0
Александр Линкин
ЦФ
Зенит (мол)
79
Константин Троянов
ОП
43
Павел Назимов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-5-1
71
Дюжиков
54
Букачев
0
Лебедев
84
Митерев
59
Кондратенко
68
Крицкий
11
Аксанов
0
Москов
34
Сабитов
73
Дырдин
29
Кудряшов
3-1-4-1-1
88
Рудаков
56
Яковлев
67
Чертищев
15
Коваленко
13
Кубышкин
73
Осипов
40
Барбашов
22
Вербицкас
97
Ходаковский
11
Соловьёв
20
Марков
34
Сабитов
91
Гусев
91
Гусев
34
Сабитов
68
Крицкий
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
68
Крицкий
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
97
Ходаковский
79
Троянов
79
Троянов
97
Ходаковский
11
Соловьёв
43
Назимов
43
Назимов
11
Соловьёв
15
Коваленко
91
Долгов
91
Долгов
15
Коваленко
Остались в запасе
Томь (мол)
Зенит (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Томь (мол) - Зенит (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Зенит (мол)
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Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
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Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
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