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АПЛ 2026/2027
Кардифф - Ньюкасл
Кардифф - Ньюкасл: обзор матча 05 октября 2013
Кардифф
05.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
58'
П. Одемвингие
30'
Л. Реми
38'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ньюкасл
Желтая карточка
А. Гуннарссон
90'
86'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Кабай
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
П. Одемвингие
81'
72'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Л. Реми
Замена
К. Беллами
️️️️
Ф. Кэмпбелл
66'
ГОЛ! 1:2!
П. Одемвингие
Пас отдал
Д. Матч
58'
Замена
Д. Матч
️️️️
К. Бо-Кьюн
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
6
Тернер
3
Тэйлор
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
4-3-3
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
29
Кабай
24
Тиоте
17
Сиссоко
61
Сиссе
14
Реми
94
Гуффран
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
27
Одемвингие
28
Мэйнард
28
Мэйнард
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
39
Беллами
39
Беллами
22
Кэмпбелл
14
Реми
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
14
Реми
29
Кабай
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
29
Кабай
Остались в запасе
Кардифф
Ньюкасл
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Кардифф - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Кардифф Сити
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