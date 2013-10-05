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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Эспаньол
Эльче - Эспаньол: обзор матча 05 октября 2013
Эльче
05.10.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
40'
Коро
74'
Коро
65'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Эспаньол
88'
Вторая желтая
В. Санчес
84'
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
Р. Боаки
️️️️
Коро
83'
76'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Симау
ГОЛ! 2:1!
Коро
Пас отдал
К. Хиль
74'
72'
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
А. Ньигес
️️️️
Х. Маркес
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
Тьеви
Пас отдал
С. Гарсия
Замена
К. Санчес
️️️️
Ману
62'
58'
Замена
Тьеви
️️️️
К. Стуани
46'
Замена
Пицци
️️️️
Абрахам
ГОЛ! 1:0!
Коро
Пас отдал
Ману
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эльче
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
23
Тьеви
ПВ
4-3-3
25
Эррера
5
Сисма
26
Дин Л'Ансон
18
Ломбан
22
Суарес
21
Перес
10
Хави Маркес
10
Хиль
10
Фидель
7
Ману
10
Коро
3-1-4-2
1
Касилья
19
Колотто
5
Родригес
29
Фуэнтес
5
Лопес
21
Лопес
10
Абрахам
4
Санчес
20
Симау
9
Гарсия
7
Стуани
10
Хави Маркес
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Хави Маркес
7
Ману
15
Санчес
15
Санчес
7
Ману
10
Коро
22
Боаки
22
Боаки
10
Коро
20
Симау
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
20
Симау
10
Абрахам
21
Пицци
21
Пицци
10
Абрахам
7
Стуани
23
Тьеви
23
Тьеви
7
Стуани
Остались в запасе
Эльче
Эспаньол
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эльче - Эспаньол
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Мартинес Валеро
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