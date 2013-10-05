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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Миллуолл
Борнмут - Миллуолл: обзор матча 05 октября 2013
Борнмут
05.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
5 : 2
Завершен
Миллуолл
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Статистика матча Борнмут - Миллуолл
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Матчи команд
Борнмут
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Борнмут
- : -
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Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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