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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Арсенал
Шахтер - Арсенал: обзор матча 05 октября 2013
Шахтер
05.10.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
7 : 0
Завершен
Арсенал
9'
Ф. Феррейра
43'
А. Тейшейра
44'
А. Тейшейра
48'
Ф. Феррейра
53'
Ф. Феррейра
57'
Эдуардо
61'
Исмаили
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Арсенал
71'
Замена
Е. Колесник
️️️️
А. Старгородский
Замена
Э. Соболь
️️️️
Исмаили
62'
ГОЛ! 7:0!
Исмаили
Пас отдал
Бернард
61'
ГОЛ! 6:0!
Эдуардо
Пас отдал
Бернард
57'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Д. Срна
56'
54'
Замена
М. Шацких
️️️️
О. Герасимюк
ГОЛ! 5:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Д. Срна
53'
Желтая карточка
Эдуардо
50'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Д. Срна
48'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Тейшейра
46'
46'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
А. Хомин
ГОЛ! 3:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Бернард
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Ф. Феррейра
43'
18'
Желтая карточка
А. Хомин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Бернард
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
9
Эдуардо
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Бернард
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
12
Георгий Копалиани
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ПЗ
17
Владимир Аржанов
(К)
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ОП
4
Вячеслав Сердюк
ОП
7
Олег Герасимюк
ЦП
40
Доминик Адийя
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
11
Тайсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Арсенал
95
Игорь Бондаренко
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
25
Евгений Колесник
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
7
Фред
27
Степаненко
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Бернард
14
Феррейра
4-2-3-1
12
Копалиани
4
Хомин
44
Сантос
11
Старгородский
84
Романчук
11
Шарпар
4
Сердюк
40
Адийя
7
Герасимюк
17
Аржанов
11
Кравец
33
Срна
19
Чигринский
19
Чигринский
33
Срна
31
Исмаили
23
Соболь
23
Соболь
31
Исмаили
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Старгородский
25
Колесник
25
Колесник
11
Старгородский
4
Хомин
10
Бушман
10
Бушман
4
Хомин
7
Герасимюк
16
Шацких
16
Шацких
7
Герасимюк
Остались в запасе
Шахтер
Арсенал
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Фернандо
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
95
Игорь Бондаренко
ВР
9
Александр Филиппов
ЦФ
11
Вели Лампи
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Фернандо
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
95
Игорь Бондаренко
ВР
9
Александр Филиппов
ЦФ
11
Вели Лампи
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Донбасс-Арена
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