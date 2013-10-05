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Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 октября 2013
Сандерленд
05.10.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
К. Гарднер
55'
А. Янузай
61'
А. Янузай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
86'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Рафаэл
Желтая карточка
Д. О'Ши
81'
78'
Желтая карточка
Рафаэл
77'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Нани
77'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
А. Янузай
Замена
К. Уикхэм
️️️️
К. Сун-Юн
74'
70'
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Джонсон
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Янузай
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Гарднер
56'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Янузай
Пас отдал
П. Эвра
Желтая карточка
К. Гарднер
53'
48'
Желтая карточка
А. Янузай
41'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
К. Гарднер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Джек Коулбэк
ЛЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Кевин Болл
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ОП
32
Уэйн Руни
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-2-1
27
Вествуд
4
Коулбэк
16
О'Ши
27
Роберж
33
Челустка
40
Ки Сун-Юн
8
Гарднер
6
Каттермол
15
Джаккерини
11
Джонсон
17
Алтидор
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
15
Видич
4
Джонс
27
Эвра
16
Кэррик
8
Клеверли
24
Янузай
32
Руни
17
Нани
32
ван Перси
8
Гарднер
7
Ларссон
7
Ларссон
8
Гарднер
40
Ки Сун-Юн
13
Уикхэм
13
Уикхэм
40
Ки Сун-Юн
11
Джонсон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
11
Джонсон
2
Рафаэл
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Рафаэл
24
Янузай
25
Валенсия
25
Валенсия
24
Янузай
17
Нани
18
Уэлбек
18
Уэлбек
17
Нани
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Кевин Болл
1
Андерс Линдегаард
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Кевин Болл
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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