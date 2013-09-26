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август 2013
сентябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 14 тур
Сахалин
3 : 0
Матч завершен
Смена
0 : 0
Байкал
Матч завершен
1 : 2
Иртыш
Матч завершен
Чита
0 : 3
Сибирь-2
Тех. поражение
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 10 тур
Томь
1 : 0
Волга
Матч завершен
Амкар-Пермь
1 : 0
Ростов
Матч завершен
Урал
0 : 3
Локомотив
Матч завершен
Рубин
2 : 2
Динамо
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 6 тур
Атлетик
2 : 1
Бетис
Матч завершен
Хетафе
2 : 0
Сельта
Матч завершен
Вильярреал
2 : 1
Эспаньол
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 5 тур
Интер
2 : 1
Фиорентина
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 7 тур
Монпелье
0 : 0
Ренн
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 25 тур
Крисиума
1 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Сантос
1 : 1
Наутико
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 9 тур
Цюрих
1 : 2
Арау
Матч завершен