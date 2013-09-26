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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 26 сентября 2013
Вильярреал
26.09.2013, четверг, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
1'
Ж. Пербе
67'
Х. Перейра
80'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
90'
Желтая карточка
Ф. Матьони
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
80'
80'
ГОЛ! 2:1!
С. Гарсия
Пас отдал
Абрахам
Желтая карточка
Бруно
71'
68'
Замена
Х. Капдевила
️️️️
К. Клер
ГОЛ! 2:0!
Х. Перейра
Пас отдал
Кани
67'
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Перес
62'
57'
Замена
К. Стуани
️️️️
М. Лансароте Бруно
50'
Желтая карточка
В. Санчес
47'
Желтая карточка
Сидней
46'
Замена
В. Санчес
️️️️
Алекс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пербе
Пас отдал
Кани
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
23
Тьеви
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-3
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
14
Иньигес
2
Гаспар
17
Пина
21
Бруно
8
Кани
10
Дос Сантос
24
Пербе
30
Перес
3-3-1-2-1
1
Касилья
5
Родригес
15
Морено
26
Сидней
2
Матьони
12
Лансароте Бруно
18
Клер
10
Абрахам
23
Тьеви
8
Алекс
9
Гарсия
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
30
Перес
20
Акино
20
Акино
30
Перес
30
Перес
9
Перейра
9
Перейра
30
Перес
18
Клер
6
Капдевила
6
Капдевила
18
Клер
8
Алекс
4
Санчес
4
Санчес
8
Алекс
12
Лансароте Бруно
7
Стуани
7
Стуани
12
Лансароте Бруно
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Херман Парреньо
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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