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Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 26 сентября 2013
Амкар-Пермь
26.09.2013, четверг, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
13'
В. Дьяков (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
79'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Гацкан
74'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
70'
65'
Замена
Х. Милич
️️️️
И. Лоло
Желтая карточка
М. Якубко
63'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Гаджиев
54'
45'
+2
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Я. Гол
45'
44'
Желтая карточка
И. Лоло
34'
Желтая карточка
С. Ксулу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Дьяков
Пас отдал
М. Якубко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
40
Благо
ОП
5
Януш Гол
ОП
91
Махач Гаджиев
АП
7
Георги Пеев
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-2-2-2
1
Герус
11
Занев
21
Белоруков
97
Фибел
14
Сираков
40
Благо
5
Гол
91
Гаджиев
7
Пеев
26
Якубко
99
Канунников
4-2-3-1
1
Плетикоса
43
Логашов
42
Ксулу
0
Дьяков
5
Лоло
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
7
Джано
22
Дзюба
91
Гаджиев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
91
Гаджиев
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
5
Лоло
19
Милич
19
Милич
5
Лоло
8
Гацкан
86
Ю
86
Ю
8
Гацкан
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Остались в запасе
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Дмитрий Чельцов (оба - Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 16:45 (прямая)
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