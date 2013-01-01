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Наутико
Результаты
Наутико
Ресифи
Стадион:
Арена Пернамбуку
Результаты
Расписание
Таблица
Бразилия. Серия А. 2013
08.12 | 01:30
Наутико
1 : 0
Коринтианс
01.12 | 23:00
Васко да Гама
2 : 0
Наутико
24.11 | 23:00
Атлетико Паранаэнсе
6 : 1
Наутико
18.11 | 01:30
Наутико
0 : 1
Баия
15.11 | 03:00
Флуминенсе
2 : 0
Наутико
11.11 | 01:30
Наутико
0 : 1
Крисиума
03.11 | 03:00
Атлетико Минейро
5 : 0
Наутико
28.10 | 00:30
Наутико
0 : 2
Гойас
20.10 | 01:30
Наутико
1 : 5
Сантос
17.10 | 04:00
Сан-Паулу
3 : 0
Наутико
13.10 | 23:00
Интернасьонал
4 : 1
Наутико
10.10 | 04:50
Наутико
1 : 3
Ботафого
06.10 | 23:00
Наутико
1 : 4
Крузейро
02.10 | 02:30
Понте-Прета
1 : 2
Наутико
29.09 | 01:30
Наутико
3 : 0
Коритиба
26.09 | 04:00
Сантос
1 : 1
Наутико
22.09 | 23:00
Наутико
0 : 0
Фламенго
20.09 | 04:00
Португеза
3 : 0
Наутико
16.09 | 01:30
Витория
2 : 1
Наутико
12.09 | 04:50
Наутико
0 : 2
Гремио
08.09 | 23:00
Коринтианс
0 : 0
Наутико
06.09 | 04:00
Наутико
0 : 3
Васко да Гама
04.09 | 04:00
Наутико
0 : 1
Сан-Паулу
01.09 | 01:30
Наутико
1 : 4
Атлетико Паранаэнсе
25.08 | 00:00
Баия
2 : 0
Наутико
18.08 | 00:00
Наутико
0 : 1
Флуминенсе
15.08 | 00:00
Крисиума
3 : 0
Наутико
11.08 | 00:00
Наутико
0 : 0
Атлетико Минейро
08.08 | 00:00
Гойас
2 : 1
Наутико
28.07 | 00:00
Наутико
3 : 0
Интернасьонал
21.07 | 00:00
Ботафого
2 : 0
Наутико
15.07 | 00:00
Крузейро
3 : 0
Наутико
07.07 | 00:00
Наутико
1 : 3
Понте-Прета
10.06 | 00:00
Коритиба
1 : 0
Наутико
06.06 | 00:00
Фламенго
0 : 1
Наутико
03.06 | 00:00
Наутико
2 : 2
Португеза
30.05 | 00:00
Наутико
0 : 3
Витория
26.05 | 00:00
Гремио
2 : 0
Наутико
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