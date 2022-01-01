Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
6
7
10
11
12
13
14
16
17
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
7
8
77
37
40
76
38
18
11
9
42
35
7
65
38
18
10
10
65
49
16
64
38
17
10
11
55
41
14
61
38
16
11
11
59
53
6
59
38
16
11
11
48
44
4
59
38
15
12
11
51
38
13
57
38
15
12
11
49
38
11
57
38
14
8
16
39
40
-1
50
38
11
17
10
27
22
5
50
38
12
13
13
43
46
-3
49
38
12
12
14
50
46
4
48
38
12
12
14
42
45
-3
48
38
12
12
14
37
45
-8
48
38
11
15
12
51
52
-1
48
38
13
7
18
49
63
-14
46
38
12
10
16
43
47
-4
46
38
11
11
16
50
61
-11
44
38
9
10
19
37
55
-18
37
38
5
5
28
22
79
-57
20
Команда
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
3
2
47
16
31
45
19
13
5
1
41
15
26
44
19
13
5
1
39
17
22
44
19
12
4
3
24
12
12
40
19
11
6
2
32
20
12
39
19
11
5
3
30
14
16
38
19
10
7
2
28
13
15
37
19
10
6
3
27
16
11
36
19
10
5
4
29
19
10
35
19
9
7
3
32
17
15
34
19
8
9
2
17
5
12
33
19
8
7
4
26
20
6
31
19
8
6
5
28
24
4
30
19
8
5
6
26
23
3
29
19
8
4
7
26
25
1
28
19
7
7
5
30
24
6
28
19
7
7
5
20
17
3
28
19
8
3
8
23
20
3
27
19
6
4
9
19
26
-7
22
19
3
3
13
14
35
-21
12
Команда
2
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
9
4
6
30
21
9
31
19
6
7
6
18
23
-5
25
19
6
5
8
25
27
-2
23
19
6
5
8
16
20
-4
23
19
6
5
8
21
28
-7
23
19
5
5
9
23
25
-2
20
19
5
5
9
26
32
-6
20
19
5
5
9
27
33
-6
20
19
5
5
9
17
28
-11
20
19
4
8
7
21
28
-7
20
19
5
3
11
23
38
-15
18
19
4
6
9
17
26
-9
18
19
3
8
8
10
17
-7
17
19
4
4
11
15
23
-8
16
19
3
6
10
18
29
-11
15
19
3
6
10
24
38
-14
15
19
3
5
11
18
29
-11
14
19
2
7
10
13
26
-13
13
19
2
7
10
8
23
-15
13
19
2
2
15
8
44
-36
8
❗Португеза: -4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире