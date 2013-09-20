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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Португеза - Наутико
Португеза - Наутико: обзор матча 20 сентября 2013
Португеза
20.09.2013, пятница, 04:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Наутико
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Статистика матча Португеза - Наутико
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Матчи команд
Португеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Португеза
0 : 0
08.12.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
0 : 2
01.12.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
1 : 0
25.11.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Португеза
2 : 0
18.11.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 0
14.11.2013
Португеза
Наутико
Бразилия. Серия А, 38 тур
Наутико
1 : 0
08.12.2013
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
2 : 0
01.12.2013
Наутико
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
6 : 1
24.11.2013
Наутико
Бразилия. Серия А, 35 тур
Наутико
0 : 1
18.11.2013
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Флуминенсе
2 : 0
15.11.2013
Наутико
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Наутико
В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду
2025.03.03 20:48
Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года
2016.11.30 01:07
16
В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду
2025.03.03 20:48
Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года
2016.11.30 01:07
16
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