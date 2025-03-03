В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду

40-летнего нападающего Криштиану Роналду хотят видеть в Бразилии.

О планах подписать звездного футболиста сообщил президент «Португезы» Алекс Буржуа.

«К 2026 году мы постараемся заполучить Криштиану. Это величайший португальский футболист в истории», – сказал Буржуа.