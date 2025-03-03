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В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду

Вчера, 20:48

40-летнего нападающего Криштиану Роналду хотят видеть в Бразилии.

О планах подписать звездного футболиста сообщил президент «Португезы» Алекс Буржуа.

«К 2026 году мы постараемся заполучить Криштиану. Это величайший португальский футболист в истории», – сказал Буржуа.

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Источник: Goal
Саудовская Аравия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аль-Наср Португеза Роналду Криштиану
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