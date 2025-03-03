В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду

40-летнего нападающего Криштиану Роналду хотят видеть в Бразилии.
О планах подписать звездного футболиста сообщил президент «Португезы» Алекс Буржуа.
«К 2026 году мы постараемся заполучить Криштиану. Это величайший португальский футболист в истории», – сказал Буржуа.
- Роналду – игрок саудовского «Аль-Насра». Его контракт истекает летом.
- Ранее он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
- Форвард забил 925 голов за профессиональную карьеру.
- «Португеза» – бразильский клуб из Сан-Паулу, основанный португальцами.
Источник: Goal