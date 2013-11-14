Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Португеза
Ботафого - Португеза: обзор матча 14 ноября 2013
Ботафого
14.11.2013, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Португеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ботафого - Португеза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
1 : 1
12.10.2026
Ботафого
Португеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Португеза
0 : 0
08.12.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
0 : 2
01.12.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
1 : 0
25.11.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Португеза
2 : 0
18.11.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 0
14.11.2013
Португеза
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Ботафого
Португеза
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Ботафого» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Ботафого» – «Васко да Гама»: кризис атаки хозяев против разогнавшегося гостя – чья серия окажется крепче
7 октября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Ботафого» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Ботафого» – «Васко да Гама»: кризис атаки хозяев против разогнавшегося гостя – чья серия окажется крепче
7 октября
В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду
2025.03.03 20:48
Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года
2016.11.30 01:07
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+