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  • Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года

Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года

30 ноября 2016, 01:07
16

Бразильские клубы обратились к Федерации футбола страны с просьбой ввести ряд мер, которые могли бы гарантировать будущее для клуба «Шапекоэнсе». По мнению бразильских клубов, принципиально важными являются два пункта: 1. Предоставить игроков на правах бесплатной аренды на 2017 год; 2. «Застраховать» клуб «Шапекоэнсе» от вылета во второй дивизион чемпионата Бразилии на протяжении ближайших трех сезонов.

«Это самый скромный жест, который мы со своей стороны можем сделать. Нашей искренней целью является восстановление той части бразильского футбола, которую мы сегодня потеряли», – сказано в официальном обращении к Федерации футбола Бразилии.

Отметим, что прошение подписали «Сан-Паулу», «Коринтианс», «Сантос», «Палмейрас» и «Португеза»..

Источник: AS
Бразилия. Серия А Бразилия Шапекоэнсе Сан-Паулу Коринтианс Сантос Палмейрас Португеза
Комментарии (16)
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максим1986
1480458604
Человечность при выше всего!!!
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MaS1KrE
1480460228
конечно трагедия и все такое, но это уже бред какой-то вспомнить наш локомотив ХК, молодежь выставили и в бой и никаких разговоров про благотворительность не было
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spaike
1480460652
Благородный поступок от клубов. А так очень жаль всех игроков и их родственников, сочувствую их утрате.
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Красный Ливерпуль
1480462219
По схеме Прахтакора
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cska-62
1480474767
Разумно и благородно!
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Аристократ Олжик
1480476254
Я бы на месте европейских клубов, тоже предложил бы клубу Шапокоэнсе, аренду своих игроков бесплатно, минимум до лета 2017 . . . Я про тех игроков, которые ходят по арендам, среди них тоже есть хорошие игроки, способные укрепить бразильскую команду. Еще раз соболезную родным и близким и всем фанатам . . .
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DjZinc
1480482475
Всё правильно... все понимают что никто не застрахован
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T 72
1480492312
Респект и уважуха Вам за это
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MU_Fan#1
1480516970
Сколько читаю - только "Шапекоэнсе" и бразильская Серия А, но ведь погибли не только футболисты.
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vova1019
1480520682
Опубликовано видео с борта рухнувшего в Колумбии лайнера http://news.liga.net/video/world/13876956-opublikovano_video_s_borta_rukhnuvshego_v_kolumbii_laynera.htm
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