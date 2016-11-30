Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года

Бразильские клубы обратились к Федерации футбола страны с просьбой ввести ряд мер, которые могли бы гарантировать будущее для клуба «Шапекоэнсе». По мнению бразильских клубов, принципиально важными являются два пункта: 1. Предоставить игроков на правах бесплатной аренды на 2017 год; 2. «Застраховать» клуб «Шапекоэнсе» от вылета во второй дивизион чемпионата Бразилии на протяжении ближайших трех сезонов.

«Это самый скромный жест, который мы со своей стороны можем сделать. Нашей искренней целью является восстановление той части бразильского футбола, которую мы сегодня потеряли», – сказано в официальном обращении к Федерации футбола Бразилии.

Отметим, что прошение подписали «Сан-Паулу», «Коринтианс», «Сантос», «Палмейрас» и «Португеза»..