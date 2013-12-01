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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Понте-Прета - Португеза
Понте-Прета - Португеза: обзор матча 01 декабря 2013
Понте-Прета
01.12.2013, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Португеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Понте-Прета - Португеза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Португеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Португеза
0 : 0
08.12.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
0 : 2
01.12.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
1 : 0
25.11.2013
Португеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Португеза
2 : 0
18.11.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 0
14.11.2013
Португеза
Информация о матче
Стадион:
Мойсес Лукарелли
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Понте-Прета
Португеза
В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду
2025.03.03 20:48
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Раванелли стал игроком «Ахмата»
2017.06.20 15:02
22
«Ахмат» может пополниться хавбеком «Понте-Преты» Раванелли
2017.06.13 23:22
8
ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном
2017.02.12 13:03
19
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Раванелли стал игроком «Ахмата»
2017.06.20 15:02
22
«Ахмат» может пополниться хавбеком «Понте-Преты» Раванелли
2017.06.13 23:22
8
ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном
2017.02.12 13:03
19
«Наполи» объявил о подписании бразильского вингера за 515 тысяч
2017.01.13 00:45
2
В бразильском клубе сообщили о планах подписать Роналду
2025.03.03 20:48
Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года
2016.11.30 01:07
16
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