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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 26 сентября 2013
Хетафе
26.09.2013, четверг, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
44'
Л. Лопес
50'
А. Арройо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
Замена
Р.
️️️️
Л. Лопес
81'
Желтая карточка
А. Арройо
80'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Д. Кастро
76'
74'
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Крон-Дели
Замена
А. Колунга
️️️️
Мику
71'
69'
Желтая карточка
Й. Ортенече
Желтая карточка
П. Москера
59'
59'
Замена
С. Мина
️️️️
Рафинья
ГОЛ! 2:0!
А. Арройо
Пас отдал
П. Леон
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лопес
Пас отдал
П. Леон
44'
18'
Замена
Х. Кастро
️️️️
К. Бельвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
17
Лопес
3
Лаго
4
Алексис
2
Арройо
8
Борха
5
Москера
17
Кастро
7
Сарабия
14
Леон
20
Мику
4-1-3-1-1
13
Родригес
16
Бельвис
22
Кабрал
4
Костас
18
Ортенече
4
Оубинья
8
Мадинда
12
Рафинья
7
Крон-Дели
14
Орельяна
18
Родригес
17
Лопес
3
Рафа
3
Рафа
17
Лопес
17
Кастро
14
Гавилан
14
Гавилан
17
Кастро
20
Мику
27
Колунга
27
Колунга
20
Мику
16
Бельвис
17
Кастро
17
Кастро
16
Бельвис
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Лопес
7
Крон-Дели
12
Рафинья
77
Мина
77
Мина
12
Рафинья
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Хетафе - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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